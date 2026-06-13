Tuckwell: "Nos espera otra jornada loca"

"Mañana veremos si puedo conservar el maillot hasta el final. Nos espera otro día de locos, así que voy a recuperarme lo máximo posible y luchar para defenderlo", dijo en meta el ciclista 'aussie'.

A pesar de su juventud, 21 años, Tuckwell está preparado para vivir una terrible jornada de alta montaña.

"Esta es mi primera temporada como profesional. Todavía estoy descubriendo mis límites y las áreas en las que necesito mejorar. Mañana será un nuevo reto para mí, con nuevas ascensiones. ¡Estoy deseando que llegue!", afirmó.