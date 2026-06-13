Polideportivo
13 de junio de 2026 a la - 12:40

Tuckwell: "Nos espera otra jornada loca"

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Redacción deportes, 13 jun (EFE).- El australiano Luke Tuckwell (Red Bull Bora), líder del Tour de Auvernia-Ròdano-Alpes, se mostró satisfecho por haber mantenido el maillot amarillo en la cima del Grand Colombier y vaticinó "una jornada loca" para este domingo como final de carrera.

Por EFE

"Mañana veremos si puedo conservar el maillot hasta el final. Nos espera otro día de locos, así que voy a recuperarme lo máximo posible y luchar para defenderlo", dijo en meta el ciclista 'aussie'.

A pesar de su juventud, 21 años, Tuckwell está preparado para vivir una terrible jornada de alta montaña.

"Esta es mi primera temporada como profesional. Todavía estoy descubriendo mis límites y las áreas en las que necesito mejorar. Mañana será un nuevo reto para mí, con nuevas ascensiones. ¡Estoy deseando que llegue!", afirmó.