Del Toro: "Es una victoria genial, no me lo puedo creer"

"Estoy superfeliz por ganar la etapa reina. Hice el reconocimiento del recorrido hace unos meses y no supe hasta hace dos días que esta es la misma subida que hicimos, pero fue lindo recordar el reconocimiento con Tadej Pogacar, y es supergenial lograr la victoria para el equipo. Es simplemente increíble, luchamos por esto y es simplemente genial. No me lo puedo creer", dijo emocionado.

Del Toro (Ensenada, 22 años) se sintió especialmente contento por el hecho de tomar el relevo de Pogacar en el historial de la antigua Dauphiné.

"Significa mucho ganar después de Tadej, él tiene mucho respeto y yo solo quiero ser tan feliz como él en la bici y tratar de disfrutar esto. Es una locura", comentó.

La victoria en la etapa reina con meta en Plateau de Solaison fue producto de una escapada en solitario de 8,8 km, una distancia arriesgada, pero que resultó decisiva.

"Teníamos todo planeado, sé que después de ayer todos empezaron a mirarme. Pablo Torres me lanzó y yo seguí adelante hasta la final. Probablemente si hubiera sabido que eran 8 o 9 kilómetros, probablemente no habría atacado, pero seguí la corriente, y estoy muy contento de haberlo logrado", concluyó.