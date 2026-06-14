Lunes, 15 de junio de 2026

BÉLGICA-EGIPTO. Seattle (EE.UU.). Las selecciones de Bélgica y Egipto abren este lunes el Grupo G del Mundial de Fútbol 2026 con el partido que se jugará en el estadio Lumen Field, de Seattle (21.00 CET/19.00 GMT).

ARABIA SAUDÍ-URUGUAY. Miami (EE.UU.). La selección de Uruguay comienza este lunes (00.00 CET/22.00 GMT) ante Arabia Saudí su aventura en el Mundial 2026, a la que llega después de un ciclo mundialista repleto de altibajos y con la ilusión de olvidar la dolorosa eliminación en la fase de grupos en Catar 2022. Por Hugo Barcia

IRÁN-NUEVA ZELANDA. Los Ángeles (EE.UU.). En medio de las sanciones de Estados Unidos contra el Gobierno de Teherán, Irán afronta este lunes (3.00 CET/1.00 GMT) el debut del Mundial en suelo estadounidense bajo un tenso ambiente político que contrasta con el 'boom' del combinado de Nueva Zelanda a través del fenómeno viral en redes sociales del jugador Tim Payne. Por Mikaela Viqueira.

. Previas de los partidos Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia y Austria-Jordania y actualidad del resto de selecciones.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). España-Cabo Verde (18.00/16.00 GMT, en Atlanta), Bélgica-Egipto (21.00/19.00 GMT, en Seattle), Arabia Saudí-Uruguay (00.00/22.00 GMT, en Miami) , Irán-Nueva Zelanda (3.00/1.00 GMT, en Los Ángeles).

. Previas de los partidos Francia-Senegal, Irak-Noruega, Argentina-Argelia y Austria-Jordania y actualidad del resto de selecciones.

- Buenos Aires. Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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Redacción EFE Deportes