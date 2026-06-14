Vekic sorprende a Raducanu y se corona en Queen’s

Donna Vekic, que entró en el cuadro principal del torneo como repescada de la fase previa (lucky loser), consigue su primer torneo en el circuito después de ganar en Monterrey (México) en 2023.

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Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, la croata, de 29 años, se consolidó gracias a su primer servicio y apabulló a su rival en el primer set.

En el segundo, más igualado, Emma Raducanu salvó hasta cuatro bolas de partido antes de caer finalmente en el desempate del segundo, en un choque que se fue hasta la hora y 48 minutos de duración.

Raducanu, nacida en Toronto, pagó el cansancio de la jornada anterior, en la que tuvo que sobreponerse a un doble duelo. Primero, en el aplazado ante la uzbeka Kamila Rakhimova, de cuartos de final, y, después, ante estadounidense Iva Jovic, sexta cabeza de serie, en las semifinales.

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De esta manera, la británica de 23 años, 42 del mundo y ganadora del Abierto de Estados Unidos en 2021, no pudo repetir triunfo en la tercera final de su carrera.