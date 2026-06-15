Italia elogia a Hamilton con Ferrari: "Delirio rojo"

Los principales periódicos del país, tanto deportivos como generalistas, dedicaron sus portadas al triunfo de Ferrari, resaltando el regreso a la victoria de la escudería italiana y el primer éxito de Hamilton al volante del equipo de Maranello.

"Volví. Hamilton y el sueño Ferrari", tituló en portada La Gazzetta dello Sport, el diario con más tirada nacional, al destacar la victoria del británico con el 'Caballo Rampante'.

Otros medios, como el Corriere dello Sport, señalaron que "Barcelona se tiñó de rojo", mientras que el diario Tuttosport tituló: "Lewis, delirio rojo; Ferrari vuelve a soñar con el Mundial".

La hazaña de Hamilton, que logró este primer triunfo al volante de Ferrari precisamente en el mismo circuito donde Michael Schumacher logró su primera victoria vestido de rojo, copó también espacio en las páginas principales de los diarios generalistas.

"Rojo Hamilton", tituló La Stampa; "La Ferrari vuelve a ganar", destacó Corriere della Sera; "Hamilton triunfa con Ferrari", publicó La Repubblica; y "Ferrari celebra después de 595 días", señaló Il Messaggero. Estos son algunos de los ejemplos.

Hamilton, de 41 años, elevó a 106 su récord histórico de victorias en la F1 al lograr la primera desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana, donde se impuso por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), que fueron segundo y tercero, respectivamente.

La escudería italiana destacó que el "magnífico resultado" de Hamilton también "estuvo acompañado por la decepción del abandono de Charles Leclerc", obligado a retirarse a pocas vueltas del final.