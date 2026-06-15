Martes, 16 de junio de 2026

- ARGENTINA-ARGELIA. Kansas City. La campeona del mundo, Argentina, comienza este martes en Kansas City la defensa del título. Se enfrenta a Argelia con dudas sobre el estado físico del plantel, que puede condicionar su esquema táctico, pero la certeza de competir con un bloque que mantiene el espíritu de Qatar 2022. Por Santiago Carbone.

- IRAK-NORUEGA. Redacción deportes. Erling Haaland, el temido '9' del Manchester City, debuta este martes en una Copa del Mundo en el Irak-Noruega, un duelo en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, que marca el regreso de estos dos países al escenario mundialista por primera vez desde 1986 y 1998, respectivamente. Por Alvert Traver.

- AUSTRIA-JORDANIA. Redacción deportes. La selección de Austria, que no juega una fase final mundialista desde Francia 1998, se estrena en el Mundial 2026 obligada a no pinchar en el San Francisco Bay Arena Stadium ante la de Jordania, una de las debutantes. Por Javier Villanueva.

. Previas del Ghana-Panamá, Inglaterra-Croacia, Portugal-RD Congo (INFOGRAFÍA) y Uzbekistán-Colombia y actualidad del resto de selecciones.

- Al día siguiente del decepcionante empate sin goles en su debut mundialista frente a Cabo Verde, la selección española regresa a su cuartel de Chattanooga para preparar su siguiente partido, el domingo frente a Arabia Saudí . Por Óscar Maya

- Amán. Hajj Ibrahim, de 72 años, lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania), pero en este Mundial su primer equipo será otro: el de su país, que mañana disputará el primer partido de su historia en la competición. Por Hayat al Dbeas

Amán. Los aficionados jordanos se preparan para vivir el debut de su selección de fútbol en un Mundial, un encuentro contra el conjunto austriaco que será seguido con atención en todo el mundo árabe.

- Pekín. El árbitro Ma Ning, la única representación de China en el Mundial y apodado "maestro de las tarjetas", acapara las conversaciones en las redes sociales del país asiático, cuyos aficionados "sufren" además viendo el buen arranque de como Corea del Sur y Japón, mientras las suya volvió a quedarse fuera pese a la ampliación del torneo.

- Ciudad de México. En medio del Mundial 2026, un grupo de futbolistas amputados entrena bajo un puente de la Ciudad de México, lejos de los reflectores de la fiesta mundialista, mientras busca apoyo para conformar la primera selección mexicana de esta disciplina adaptada.

Bogotá. En 2020, cuando tenía 20 años, el militar colombiano Mauricio Alejandro Peña Torrillo despertó en una camilla de hospital tras una larga cirugía, descubrió que había perdido el brazo derecho en un combate y se preguntó: "¿Y ahora qué?". La respuesta la encontró en la bicicleta y en el deporte, que le salvaron la vida.

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- Reunión de Ostrava (República Checa).

- Presentación oficial del MADRING, el circuito que acogerá en Madrid del 11 al 13 de septiembre el Gran Premio de España Fórmula Uno (FOTO) (VÍDEO)

- Previa de la Vuelta a Suiza, que se disputa de miércoles a domingo con la participación del esloveno Tadej Pogacar, que hará su último ensayo antes del Tour de Francia.

. Previas de los partidos Ghana-Panamá, Inglaterra-Croacia, Portugal-RD Congo y Uzbekistán-Colombia

- Al día siguiente del decepcionante empate sin goles en su debut mundialista frente a Cabo Verde, la selección española regresa a su cuartel de Chattanooga para preparar su siguiente partido, el domingo frente a Arabia Saudí . Por Óscar Maya

- Amán. Entrevista con Hajj Ibrahim, de 72 años y que lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania). Por Hayat al Dbeas. (FOTO) (VÍDEO)

- Pekín. Crónica sobre el árbitro Ma Ning, la única representación de China en el Mundial y apodado "maestro de las tarjetas". (FOTO)

- Ciudad de México. Reportaje. En medio del Mundial 2026, un grupo de futbolistas amputados entrena bajo un puente de la Ciudad de México. (FOTO)

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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Redacción EFE Deportes