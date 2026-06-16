Club del Bote se lució con la regata “Paz del Chaco”, 4ª Fecha del Ranking Pampero

La regata “Paz del Chaco” arrojó a los mejores de la 4ª Fecha del Ranking Pampero, organizada por el Club del Bote en aguas del Río Paraguay, en la Bahía de Asunción.

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La entidad se mantiene fiel a su lema institucional “Espíritu de Cuerpo”, promoviendo el compañerismo y la formación deportiva que distingue a la institución.

Reconocidas y destacadas tripulaciones dieron vida a esta nueva cita de la clase, una que crece a diario, siendo una de las categorías mas tradicionales de la actividad velera de nuestro país.

Diversos clubes estuvieron representados en las justas naúticas.

Los resultados registrados en las regatas fueron los siguientes:

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Clasificación General

1° José Moris / Alex Fernández

2° Matías Rubio / Magalí Brítez

3° José Osorio / Federico Apthorpe

4° Ilan / Tomás

5° Carlos Osorio / Julio Noguera

6° Roberto González / Lucía González

7° Nivaldo Escurra / Norma

8° Cristian Cristaldo / Evelyn

9° José Vera / Marcos Céspedes.

Los organizadores agradecieron a los competidores, colaboradores y familias que acompañaron el evento, contribuyendo al fortalecimiento de la clase Pampero y al desarrollo de la vela nacional.