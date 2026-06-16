Polideportivo
16 de junio de 2026 a la - 15:10

El estadounidense Noah Lyles establece un nuevo récord del mundo de los 150 metros

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Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El estadounidense Noah Lyles estableció un nuevo récord del mundo de los 150 metros tras detener este martes en el crono en la reunión de Ostrava (República Checa) en un tiempo de 14.67 segundos.

Por EFE

Lyles, vigente campeón olímpico de los 100 metros y del mundo de los 200, rebajó en 25 centésimas la anterior plusmarca universal en posesión del jamaicano Kishane Thompson con un registro de 14.92 desde el pasado 4 de abril.