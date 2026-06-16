El saltador mexicano Erick Portillo suma su segundo triunfo en el Circuito Continental Oro

Portillo, que el pasado mes de mayo se impuso en Bydgoszcz con una marca de 2,24, siguió dando pasos hacia adelante y mejoró en tres centímetros la altura que logró en la ciudad polaca.

De hecho, el saltador mexicano trató de igualar su mejor marca personal, los 2,30 metros que le permitieron colgarse el pasado mes de marzo la medalla de plata en los Mundiales bajo techo de Torun.

Pero Erick Portillo, de 25 años, falló en sus tres intentos de superar el listón, lo mismo que el checo Jan Stefela, plata en los Mundiales al aire libre de Tokio 2025, que tampoco pudo franquear los 2,30 metros.

Una circunstancia que otorgó el triunfo en la competición al saltador mexicano con una altura de 2,27, la misma que firmó Stefela, que tuvo que conformarse con la segunda plaza por su mayor número de saltos nulos.

Por su parte, los otros dos saltadores mexicanos que participaron en la competición Edgar Rivera y Jair Portillo, hermano menor de Erick, concluyeron en cuarta y octava posición con un mejor salto de 2,15 y 21,10 metros, respectivamente.