Martes, 16 de junio de 2026

- FRANCIA-SENEGAL. Nueva York. la selección de Francia debuta este martes en el Mundial 2026 y lo hace frente a la de Senegal en un duelo del Grupo I marcado por el recuerdo de una de las mayores sorpresas de la historia reciente de los Mundiales: la victoria por 1-0 de los Leones de Teranga' sobre los entonces campeones del mundo en el partido inaugural de la cita de Corea del Sur y Japón de 2002. Por Jesús Centeno.

- IRAK-NORUEGA. Redacción deportes. Erling Haaland, el temido '9' del Manchester City, debuta este martes en una Copa del Mundo en el Irak-Noruega, un duelo en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, que marca el regreso de estos dos países al escenario mundialista por primera vez desde 1986 y 1998, respectivamente. Por Albert Traver.

- AUSTRIA-JORDANIA. Redacción deportes. La selección de Austria, que no juega una fase final mundialista desde Francia 1998, se estrena en el Mundial 2026 obligada a no pinchar en el San Francisco Bay Arena Stadium ante la de Jordania, una de las debutantes. Por Javier Villanueva.

. Previas del Ghana-Panamá, Inglaterra-Croacia, Portugal-RD Congo (INFOGRAFÍA) y Uzbekistán-Colombia y actualidad del resto de selecciones.

- Chattanooga (EE.UU.). Al día siguiente del decepcionante empate sin goles en su debut mundialista frente a Cabo Verde, la selección española regresa a su cuartel de Chattanooga para preparar su siguiente partido, el domingo frente a Arabia Saudí . Por Óscar Maya

- Houston (EE.UU.). Cuando Cristiano Ronaldo, el máximo goleador en la historia de Portugal, salte al campo del NRG Stadium de Houston este miércoles para el estreno mundialista de su equipo contra Congo, hará historia al disputar la sexta Copa del Mundo de su legendaria carrera: CR7 será, por una vez, CR6. Por Andrea Montolivo.

- Newark (EE.UU.). Los goles de Schiaffino y Ghiggia, sí. El silencio del Maracaná, sí. El drama nacional, sí. Pero detrás del Maracanazo hay un lado menos conocido, como la fiesta en la concentración de Brasil antes del partido o el desconcierto de Jules Rimet al entregar el cetro mundial a Uruguay. Por Carlos Meneses

- Dallas (EE.UU.). Luka Modric y Jude Bellingham, pasado y presente madridista, vuelven a cruzar sus caminos, en esta ocasión en Dallas y con un Mundial por delante. Uno busca una despedida acorde con su carrera. El otro reafirmar su presente. Por Oscar González.

- Amán. Hajj Ibrahim, de 72 años, lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania), pero en este Mundial su primer equipo será otro: el de su país, que mañana disputará el primer partido de su historia en la competición. Por Hayat al Dbeas

- Pekín. El árbitro Ma Ning, la única representación de China en el Mundial y apodado "maestro de las tarjetas", acapara las conversaciones en las redes sociales del país asiático, cuyos aficionados "sufren" además viendo el buen arranque de como Corea del Sur y Japón, mientras las suya volvió a quedarse fuera pese a la ampliación del torneo.

- Ciudad de México. En medio del Mundial 2026, un grupo de futbolistas amputados se entrena bajo un puente de la Ciudad de México, lejos de los reflectores de la fiesta mundialista, mientras busca apoyo para conformar la primera selección mexicana de esta disciplina adaptada.

Madrid. El MADRING, el circuito de la capital que entre el 11 y el 13 de septiembre acogerá el Gran Premio de España de Fórmula Uno, se presenta oficialmente este martes en un acto en la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), integrada en el trazado semiurbano. Por Adrián R. Huber.

Bogotá. En 2020, cuando tenía 20 años, el militar colombiano Mauricio Alejandro Peña Torrillo despertó en una camilla de hospital tras una larga cirugía, descubrió que había perdido el brazo derecho en un combate y se preguntó: "¿Y ahora qué?". La respuesta la encontró en la bicicleta y en el deporte, que le salvaron la vida.

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- Reunión de Ostrava (República Checa).

- Presentación oficial del MADRING, el circuito que acogerá en Madrid del 11 al 13 de septiembre el Gran Premio de España Fórmula Uno (FOTO) (VÍDEO)

- Previa de la Vuelta a Suiza, que se disputa de miércoles a domingo con la participación del esloveno Tadej Pogacar, que hará su último ensayo antes del Tour de Francia.

. Previas de los partidos Ghana-Panamá, Inglaterra-Croacia, Portugal-RD Congo y Uzbekistán-Colombia

- Al día siguiente del decepcionante empate sin goles en su debut mundialista frente a Cabo Verde, la selección española regresa a su cuartel de Chattanooga para preparar su siguiente partido, el domingo frente a Arabia Saudí . Por Óscar Maya

- Amán. Entrevista con Hajj Ibrahim, de 72 años y que lleva décadas apoyando a Argentina en los mundiales de fútbol desde un café de Zarqa, al noreste de Amán (Jordania). Por Hayat al Dbeas. (FOTO) (VÍDEO)

- Pekín. Crónica sobre el árbitro Ma Ning, la única representación de China en el Mundial y apodado "maestro de las tarjetas". (FOTO)

- Ciudad de México. Reportaje. En medio del Mundial 2026, un grupo de futbolistas amputados entrena bajo un puente de la Ciudad de México. (FOTO)

- Houston (EE.UU.). Cristiano Ronaldo disputará la sexta Copa del Mundo de su legendaria carrera: CR7 será, por una vez, CR6. Por Andrea Montolivo.

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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Redacción EFE Deportes