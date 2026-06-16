Noah Lyles ya tiene su récord del mundo

Lyles, vigente campeón olímpico de los 100 metros y del mundo de los 200, rebajó en 25 centésimas el anterior tope mundial en posesión del jamaicano Kishane Thompson con un registro de 14.92 desde el pasado 4 de abril.

Bien es cierto que para los más puristas Noah Lyles seguirá sin gozar de la etiqueta de plusmarquista universal, ya que la denominación oficial para las distancias no convencionales, como los 150 metros, es mejor marca mundial y no récord del mundo.

Cuestiones semánticas que poco o nada parecieron importar al atleta estadounidense, de 28 años, que celebró como nunca su condición de nuevo 'rey' de los 150 metros.

Una distancia que se ajusta a la perfección a las condiciones de Noah Lyles, que no sólo cuenta en su palmarés con los títulos de campeón olímpico y del mundo de los 100 metros, sino también con cuatro oros mundiales y dos bronces olímpicos en los 200.

Palmarés que situaba a Lyles como el candidato ideal para batir el récord, pero, por si acaso, los organizadores de la reunión de Ostrava, la mítica 'Golden Spike', quisieron añadir un acicate más al norteamericano, la presencia del joven talento australiano Gout Gout.

La presencia del oceánico, que a sus 18 años ya es capaz de correr los 200 metros en 19.67 segundos y los 100 en 10.00, pareció motivar como nunca a Lyles, que desde antes se situarse en los tacos de salida ya dejó claro quien mandaba en la pista.

Mientras que Noah Lyles desplegaba su habitual 'show' a tan sólo una calle de distancia, Gout parecía impresionado por la simple presencia del norteamericano, que dominó de principio a fin la prueba.

De hecho, no fue Gout Gout, que concluyó tercero con un tiempo de 14.96, quien más resistencia presentó a Lyles, sino el sudafricano Sinesipho Dambile, que cruzó la línea de meta en segunda posición con una marca de 14.78 segundos.

Once centésimas más que Lyles, que con un crono de 14.67 segundos estableció un nuevo récord del mundo o una nueva mejor marca mundial, como lo define la terminología oficial, de los 150 metros.

Donde no hay duda sobre el término a utilizar es en los 800 metros femeninos, ya que los 1:53.28 minutos que la checa Jarmila Kratichvilova firmó en julio de 1983 en Múnich no sólo son el récord del mundo, sino la plusmarca universal más longeva del atletismo.

Un registro que parece en disposición de asaltar la suiza Audrey Werro, que este martes se impuso en Ostrava, bajo la atenta mirada de la propia Kratichvilova, presente en las gradas del estadio, con un tiempo de 1:54.45.

Marca que podría haber sido mucho mejor si Werro, vigente subcampeona del mundo en pista cubierta, hubiera contado, como ocurrió hace apenas dos semanas en Estocolmo, con una mayor oposición.

Pero si en la capital sueca la helvética contó en todo momento con la réplica de la británica Keely Hodgkinson, la vigente campeona olímpica, que obligó a Werro a llegar a sus límites, este martes la neerlandesa Femke Bol, que disputó su primer 800 del curso, no pudo inquietar nunca a al atleta suiza.

El resultado, mientras que en Estocolmo Audrey Werro logró bajar de la barrera de los 1:54 minutos, tras firmar unos sensacionales 1:53.98, la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos, esta martes en Ostrava la de Friburgo se tuvo que conformar con un crono de 1:54.45 el octavo mejor tiempo de la historia.