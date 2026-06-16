Pogacar, gran favorito en la Vuelta a Suiza, último ensayo para el Tour de Francia

La prueba incluye 5 etapas en formato de circuito cerrado con los mismos puntos de salida y llegada y un total de 633,5 kilómetros.

Después de su triunfo aplastante en Romandía y con unas credenciales de 9 victorias en 11 días de competición, Pogacar es el favorito número uno indiscutible para lograr la que sería tercera victoria consecutiva para su equipo, ya que Joao Almeida y Adam Yates ganaron las últimas ediciones.

"Fuerte y motivado" después de su concentración en Sierra Nevada, como expresó el propio corredor en la víspera, 'Pogi' probará su estado de forma en 5 jornadas que ofrecen montaña, una contrarreloj individual y alguna opción para los velocistas.

Los rivales del esloveno, esta vez, no serán los más fuertes posibles. No estarán en la salida nombres como Jonas Vingegaard ó Paul Seixas, por lo que su compatriota Primoz Roglic, el italiano Antonio Tiberi, el británico Tom Pidcock y el ecuatoriano Richard Carapaz, tercero en el G.P Gippingen, podrían ser sus principales enemigos.

Con opciones limitadas para la general, pero a tener en cuenta, estarán corredores como el clasicómano neerlandés Mathieu van der Poel o el francés Lenny Martínez. Para la opción del esprint sonarán con fuerza los nombres de Arnaud De Lie, Kaden Groves, Michael Matthews, Matthew Brennan o Vincenzo Albanese.

El ciclismo español estará representado por el Movistar, que pondrá en liza a Enric Mas, el colombiano Nairo Quintana, el venezolano Orluis Aular, con opciones al esprint, Jorge Arcas, Javier Romo y Pelayo Sánchez.

La Vuelta a Suiza 2026 compartirá las mismas fechas y recorridos que la prueba femenina, hecho sin precedentes. La masculina comenzará en Sondrio, Italia. Los primeros 50 kilómetros son llanos, pero tiene 5 cotas, y a menos de 20 para meta hay dos ascensos de tercera categoría que provocarán ataques: Ponte in Valtellina (1,6 km al 8,9 %), antes de llegar al Bordighi (1,2 km al 9,8 %), con tan sólo 4,7 kilómetros para llegar a Sondrio.

La segunda etapa también centra el interés al final con otros dos puertos de tercera cerca de meta que pueden evitar el esprint como son el Fanghi (3,6 km al 7 %) y Orsolina (1,4 km al 8,9 %), que alcanza su punto máximo a sólo 8 kilómetros de la meta.

La opción para los velocistas llegará en la tercera etapa, con salida y meta en Bad Ragaz. Hay dos puertos de primera a mitad de recorrido, Wildhaus (9 km al 6,8) y Schwagalp (4,1 al 8,2), pero los últimos 60 kilómetros son llanos y propicios para preparar una llegada masiva.

Habrá opción para los contrarrelojistas en la cuarta etapa con el examen de 23,7 kilómetros en Aarburg, donde se empezará a aclarar la lucha por el maillot de líder y los puestos del podio.

La prueba reina será la quinta y última con Villars-sur-Ollon de escenario. Gran desnivel, 4.216 metros en sólo 150 kilómetros en un circuito muy duro al que habrá que dar 3 vueltas con el Col de la Croix de juez, de categoría especial.

En primera ascensión a este puerto, el pelotón llegará hasta los 1800 metros, antes de otras dos subidas completas a la misma montaña. La ascensión en sí se extiende a lo largo de 19 kilómetros con una pendiente media del 7,1 %.

En la tercera ascensión, los ciclistas no coronarán la cima de la montaña, pero aun así se enfrentarán a duras dificultades en las pendientes que conducen a Villars-sur-Ollon.

Esta última ascensión, con una pendiente media del 7,3 % a lo largo de 11,7 kilómetros, supone un plus de dureza para la jornada más exigente de la ronda suiza.

Día Etapa Recorrido Km

17 1a Sondrio – Sondrio (Italia) 144

18 2a Locarno – Locarno 157,7

19 3a Bad Ragaz – Bad Ragaz 157,9

20 4a Aarburg – Aarburg (CRI) 23,8

21 5a Villars-sur-Ollon – Villars-sur-Ollon 151