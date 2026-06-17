La chilena Florencia Giglio firma por una temporada con el Heidelberg Volkswagen

La joven jugadora, de 22 años, arrancó su carrera profesional en el CA San Lorenzo argentino en la temporada 2021/2022, antes de debutar en la liga nacional de Chile con el CD Boston College Voleibol, con el que alzó dos títulos ligueros en apenas dos temporadas.

Su buen rendimiento le permitió dar el salto a Perú para defender los colores del Club Tupac Amaru y Regatas de Lima, y, posteriormente, aterrizó en Europa para jugar en el OCISA Haro Rioja Vóley, donde ha crecido las dos últimas temporadas para convertirse en "uno de los peligros de la Liga Iberdrola", resaltan desde la entidad en un comunicado.

Internacional con Chile desde las categorías inferiores hasta la selección absoluta, Giglio obtuvo la medalla de oro del Campeonato Sudamericano sub 17 de 2019 y un bronce en los Juegos Sudamericanos de 2022, una prolífica etapa que la ha llevado a ser una de las referentes del combinado nacional y del voleibol de su país.

La nueva jugadora del Heidelberg Volkswagen destaca por ser "una buena receptora de presente y una pieza con un futuro muy prometedor, capaz de aportar su estabilidad en recepción y su cuota de puntos en ataque".

Con el fichaje de la receptora chilena, el equipo de Las Palmas de Gran Canaria sigue confeccionando su plantilla para la próxima temporada tras los fichajes de Ale del Burgo, Louise Sansó, la colombiana Dayana Segovia, María Pérez, la venezolana Winderlys Medina y la propia Giglio.

En el apartado de salidas figuran la argentina Sofía Tummino, la chilena Beatriz Novoa, Cara McKenzie, la argentina Martina Bednarek, Anlène van der Meer, Patricia Aranda y la capitana Lola Hernández que, tras 12 años enrolada en las filas del Heidelberg Volkswagen y su cantera, ha puesto rumbo al Charleroi belga.