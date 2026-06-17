Lorenzo Musetti no disputará Wimbledon por lesión

"Tras una cuidadosa evaluación, hemos llegado a la difícil conclusión de que este año no podré competir en Wimbledon. No es una decisión fácil, pero es la correcta. Mi prioridad es volver a la pista al 100%", informó el número 15 del 'ranking' en su cuenta de Instagram.

El tenista afirmó que la rehabilitación está progresando "muy bien" y que los resultados médicos son "alentadores", pero que al no haber comenzado aún una recuperación atlética completa ni un programa de entrenamiento, no podrá jugar el Grand Slam sobre hierba de Londres, el torneo más antiguo de la historia.

Musetti, que se perdió los torneos de Hamburgo (ATP 500) y Roland Garros, se lesionó el pasado 12 de mayo tras los octavos de final del torneo sobre tierra batida en Roma, en los que cayó ante el noruego Casper Ruud en un partido en el que llegó a recibir asistencia médica durante el segundo set.

El italiano estuvo condicionado durante este año por diversos problemas físicos, especialmente una lesión en el aductor de la pierna derecha sufrida en los cuartos de final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic, cuando, tras ganar los dos primeros sets, sintió un pinchazo y un dolor creciente que le obligó a retirarse.

Esa dolencia marcó su inicio de temporada y lo llevó a atravesar meses complicados, con derrotas tempranas en torneos posteriores mientras intentaba recuperar ritmo y confianza.