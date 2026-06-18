El Bakkali, Chopra y el trío de cubanas en triple salto, estrellas en Doha

Neeraj Chopra hizo historia en Doha el año pasado al superar los 90 metros tras años de intentos con su jabalina. Sin embargo, no fue suficiente para ganar porque el alemán Julian Weber le arrebató la victoria con 91,06.

Chopra, campeón olímpico en Tokio 2020, se enfrenta esta vez a Rumesh Tharanga Pathirage, de Sri Lanka, que este 2026, a sus 24 años, está siendo el rival a batir estableciendo un nuevo récord mundial con 92,62 metros en la Liga Diamante de Roma hace dos semanas.

En 110 metros vallas, el vigente campeón mundial y de la Liga Diamante, el estadounidense Cordell Tinch, ha tenido un comienzo de temporada más lento de lo esperado. Su compatriota Jamal Britt es quien lidera la clasificación de la Liga Diamante al acercarse a la mitad de la temporada, tras haberle vencido cómodamente en Keqiao y Xiamen y en Los Ángeles la pasada semana. En Doha habrá un nuevo enfrentamiento entre ellos.

El largo reinado de Marileidy Paulino en los 400 metros femeninos llegó a su fin en la final de la Liga Diamante del año pasado, cuando la campeona olímpica fue derrotada por la nigeriana Salwa Eid Naser en Zúrich, poniendo fin a tres años como campeona del certamen y a una racha invicta de once competiciones en la serie. En Doha, la dominicana hará su primera carrera del curso en la Liga Diamante.

Otra de las estrellas que espera brillar en Doha es Soufiane El Bakkali, que está tan unido a Doha como a Rabat. El marroquí, especialista de 3.000 metros obstáculos, ha ganado en sus dos participaciones anteriores en la ciudad catarí y también logró sus mejores marcas personales en 1.500 y 3.000 metros.

El campeón olímpico de los 3.000 obstáculos regresa a Catar en una forma espléndida tras haber conseguido la mejor marca mundial del año con 7:57.25 en Rabat el mes pasado.

En el foso habrá también un bonito enfrentamiento entre cubanas. Davisleydi Velazco apenas pudo contener su alegría al ganar el triple salto femenino en Estocolmo a principios de este mes, consiguiendo así su primera victoria en la Liga Diamante y convirtiéndose en la tercera cubana en lograrlo en esta disciplina, después de la doble campeona mundial Yarelis Savigne y la vigente campeona mundial y de la Liga Diamante, Leyanis Pérez Hernández.

Esta sorprendente victoria depara una emocionante revancha en Doha, donde Velazco se enfrentará nuevamente a sus compatriotas Leyanis Pérez Hernández y Liadagmis Povea, así como a la campeona olímpica Thea Lafond.