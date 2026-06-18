Jueves, 18 de junio de 2026

- CANADÁ-CATAR. Toronto (Canadá). Canadá afronta ante Catar, en el estadio BC Place de Vancouver, un partido cargado de urgencia y oportunidad: lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse también en resultados. Por Julio César Rivas.

- REPÚBLICA CHECA-SUDÁFRICA. Redacción deportes. La República Checa, que empató en la primera jornada con Corea del Sur, y Sudáfrica, que perdió con México, buscan este jueves en el Estadio Atlanta con sus dos grandes artilleros, Oswin Apollis y Patrik Schick, su primera victoria del Mundial sin mucho margen de error. Por David Ramiro.

. También previas de los partidos del viernes: Estados Unidos-Australia, Escocia-Marruecos, Brasil-Haití y Turquía-Paraguay, así como actividad del resto de las selecciones.

- Redacción Deportes. Mientras el mundo se rinde ante Lionel Messi y sus 16 dianas que lo igualan con el alemán Miroslav Klose como artillero histórico de los Mundiales, un 18 de junio de hace 44 años Diego Armando Maradona marcó sus primeros goles en una Copa del Mundo. Por María José Rey (Panorámica)

- Houston (EE.UU.). El gris empate 1-1 de Portugal en su debut mundialista contra Congo provocó una ola de críticas en el entorno de la selección lusa, incluido Cristiano Ronaldo, y Roberto Martínez se encargó de bajar las revoluciones, tirar de calma y de los ejemplos de España y Argentina, que conquistaron sus últimas Copas del Mundo tras empezar con un tropiezo. Por Andrea Montolivo. (Análisis)

- Redacción deportes. Michael Olise, tan solo 24 años, nada más 18 partidos como internacional absoluto con Francia, irrumpió en el Mundial con dos asistencias, una de las tantas especialidades de un futbolista único en esa destreza en la actualidad, con una contribución de 108 goles en 2 años, 59 como pasador y 49 como autor. Por Iñaki Dufour.

- Nairobi. África llega al Mundial de 2026 con un récord de diez selecciones y una curiosidad que va mucho más allá del fútbol, pues siete compiten bajo nombres inspirados en animales salvajes: leones, elefantes, leopardos, águilas, zorros y tiburones acompañan a los equipos africanos y detrás de cada apodo hay una historia que mezcla identidad nacional, cultura, geografía y memoria colectiva. Por Diego Nicolás Alonso.

- Redacción deportes. Jonathan Tah, defensa central de Alemania, creció “como alemán” en Hamburgo, pero heredó “las cultura” de su padre, natural de Costa de Marfil, la selección y las raíces a las que se enfrentará este sábado en la segunda jornada del Mundial 2026, con ambos equipos con tres puntos, en pugna por el pase y el liderato. Por Iñaki Dufour.

- Redacción deportes. Máximo goleador histórico de la selección de Bélgica, con 90 goles en 129 partidos a lo largo de 16 años, Romelu Lukaku está en el Mundial 2026 con apenas 64 minutos disputados en toda la temporada con su club, el Nápoles, entre las lesiones y 44 duelos de baja, pero mantiene su impacto en el equipo nacional. Iñaki Por Dufour.

- Redacción deportes. Jugaba al fútbol desde los 13 años y con 19 se inscribió en una escuela de arbitraje. Quería conocer mejor las reglas y descubrió su verdadera vocación, con la que la francesa Stéphanie Frappart sno ha dejado de abrir puertas hasta entonces cerradas para la mujer. Por Olga Martín

- Asunción.- Hace 24 años los futbolistas de Paraguay escribieron un brillante capítulo en su manual de "garra guaraní", esa actitud de esfuerzo y sacrificio con la que los sudamericanos afrontan la vida, cuando contra todo pronóstico avanzaron a los octavos de final de la Copa del Mundo de 2002 en Corea y Japón. Por Ron González

Nueva York. Nueva York recibe este jueves a los New York Knicks en un histórico desfile encabezado por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien acompañará al equipo en un recorrido por Manhattan para celebrar el primer título de la NBA conquistado por el equipo en 53 años.

Valencia. El Valencia Basket recibe este jueves a las 18.00 GMT en el Roig Arena al Barça en el primer partido de la final de la Liga Endesa, que se juega al mejor de cinco y al que se llega con ventaja de campo del equipo local por su mejor clasificación al final de la primera fase del torneo.

Redacción deportes. El Abierto de Estados Unidos de golf, el tercer ‘major’ de la temporada masculina de golf, se disputa entre este jueves y el domingo con los focos centrados en el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, que afronta el torneo con el reto de poder convertirse en el séptimo jugador en conquistar el Grand Slam el mismo día en que cumplirá treinta años.

Redacción deportes. Ya con el esloveno Tadej Pogacar sólidamente instalado en el liderato, la segunda etapa de la 89ª Vuelta a Suiza se disputa este jueves sobre 157,7 kilómetros con salida y meta en Locarno, con un puerto de segunda categoría al inicio y dos seguidos de tercera en el tramo final.

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- Nueva York. La ciudad de Nueva York celebra con un desfile por sus calles el título de campeón de los Knicks ante los San Antonio Spurs en cinco partidos y después de 53 años sin sumar un anillo a su palmarés (16.00). (FOTO) (VÍDEO)

- España. Liga Endesa. Final. Primer partido (FOTO): Valencia Basket-Barça (18.00 GMT).

- El Olimpia Milán se proclamará campeón de la Liga italiana si vence este jueves (18.00 GMT) en el cuarto partido de la final, al mejor de cinco, al Reyer Venezia, que necesita ganar en su pista para forzar el quinto y definitivo encuentro.

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Rep. Checa-Sudáfrica (16.00 GMT, en Atlanta), Suiza-Bosnia y Herzegovina (19.00 GMT, en Los Ángeles), Canadá-Catar (22.00 GMT, en Vancouver), México-Corea del Sur (1.00 GMT, en Guadalajara)

- Previas de los partidos EEUU-Australia, Escocia-Marruecos, Brasil-Haití y Turquía-Paraguay y actualidad del resto de selecciones.

- Selección española. Entrenamiento a las 17.00 en el campo base de la Baylor School de Chattanooga (15 minutos abiertos) y rueda de prensa y atención a medios a las 18.45. Por Óscar Maya. (Texto) (Foto)

- Redacción Deportes. Mientras el mundo se rinde ante Lionel Messi y sus 16 dianas que lo igualan con el alemán Miroslav Klose como artillero histórico de los Mundiales. Por María José Rey.

- Houston (Análisis). Houston.- El gris empate 1-1 de Portugal en su debut mundialista contra Congo provocó una ola de críticas en el entorno de la selección lusa. Por Andrea Montolivo. (FOTO)

- Alemania-Costa de Marfil. Jonathan Tah, ante sus raíces. Por Iñaki Dufour.

- Francia. Olise, un fenómeno de 108 ‘goles’ en 2 años. Por Iñaki Dufour.

- Bélgica. El reinicio de Lukaku. Por Iñaki Dufour.

- Redacción deportes. Jugaba al fútbol desde los 13 años y con 19 se inscribió en una escuela de arbitraje. La francesa Stéphanie Frappart quería conocer mejor las reglas y descubrió su verdadera vocación. Por Olga Martín. (FOTO)

- Nairobi. África llega al Mundial de 2026 con un récord de participación de diez selecciones y una curiosidad que va mucho más allá del fútbol: siete de ellas compiten bajo nombres inspirados en animales salvajes. Por Diego Nicolás Alonso.

- Asunción. Hace 24 años los futbolistas de Paraguay escribieron un brillante capítulo en su manual de "garra guaraní". (FOTO)

- Madrid. Presentación de la exposición "México 86. El mundo unido por un balón", en la Casa de México de Madrid. (FOTO)

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Campeonatos Panamericanos de gimnasia artística, en Río de Janeiro (hasta 21), con la reaparición de la brasileña Rebeca Andrade.

- Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York (hasta 21). Primera jornada.

- Katmandú. El cierre efectivo de la cara norte del Everest por parte de China, sumado a la reciente subida de tarifas para los alpinistas, ha dejado esta temporada unos ingresos récord por permisos de escalada en Nepal.

- Ruedas prensa previas al Gran Premio de República Checa, 9ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Brno. (FOTO)

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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Redacción EFE Deportes