La ilusión de Paula Blasi y la experiencia de Marianne Vos se citan en la Volta

Ambas ciclistas encabezan un cartel que contará con 22 equipos, cinco de WorldTour y otros cinco de ProTeams, las dos máximas categorías del ciclismo femenino mundial, en una prueba que pretende mantener el listón de las dos primeras ediciones, ganadas por dos iconos del circuito como la ya mencionada Vos (2024) y Demi Vollering (2025).

En la presente edición, la joven Paula Blasi quiere seguir agrandando su eclosión tras un primer tramo de la temporada en el que ha dado el salto entre las mejores ciclistas del circuito tras ganar La Vuelta a España y la Amstel Gold Race.

La ciclista d'Esplugues de Llobregat, de 23 años, viene de ganar el Tour de los Pirineos el fin de semana pasado con una exhibición en el Tourmalet, desde donde firmó una escapada en solitario hasta la meta de Bagneres de Bigorre.

Esta temporada ya suma cinco de sus nueve victorias como profesional y se postula como la gran rival a batir en una Volta que probablemente se decidirá el sábado, en la segunda etapa, con el ascenso al Coll de la Creueta, de categoría especial, como gran dificultad de montaña antes de cruzar la meta ubicada en la estación de esquí de La Molina.

Entre las rivales de Blasi destaca la neerlandesa Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), vencedora de la ronda catalana en 2024, y que prevé regresar a la Volta como parte de su preparación para el Tour de Francia, después de que una caída le obligara a abandonar la última edición de La Vuelta.

Vos, de 39 años, es considerada un icono del ciclismo femenino, merced a una trayectoria en la que acumula más de 250 victorias profesionales y más de 40 triunfos de etapa entre las tres grandes vueltas y las grandes clásicas del calendario internacional. Además, ha ganado tres Mundiales, tres generales del Giro de Italia y dos oros olímpicos, entre otros éxitos.

La Volta también ha confirmado la participación de la catalana Mireia Benito (AG Insurance-Soudal), triple campeona de España de contrarreloj y recientemente cuarta clasificada en la Vuelta a Burgos, y de la neozelandesa Ally Wollaston y la francesa Évita Muzic, ambas del FDJ United - SUEZ.

La carrera dará el pistoletazo de salida el viernes con una etapa con salida y llegada en Santa Susanna (Barcelona), de 91,9 kilómetros, que decidirá la primera líder de la competición después de superar el Coll del Pollastre y el Alt de Collsacreu, dos puertos de tercera categoría.

La alta montaña será protagonista en la segunda jornada, que con 130 kilómetros de recorrido iniciados en Sant Vicenç de Castellet tendrá el ascenso de categoría especial del Coll de la Creueta como gran dificultad antes del final en La Molina, que ya decidió la ganadora de la edición del 2024.

La carrera vivirá su última etapa de 111,1 kilómetros con salida en Mataró y llegada en la Avenida Maria Cristina de Barcelona, que coronará la tercera campeona de la historia de la Volta después de las victorias en los dos últimos años de las neerlandesas Marianne Vos y Demi Vollering.