La lateral derecho brasileña Micaela Rodrigues, quinto fichaje del Costa del Sol

Rodrígues tiene 23 años, mide 1.74 metros de estatura, es internacional por Brasil y firma por una temporada con el conjunto malagueño procedente del Super Amara Bera Bera, ha informado este jueves el club andaluz.

La brasileña llegó a la competición nacional en diciembre de 2024 con el Super Amara Bera Bera, aunque antes había destacado en el Pinheiros de su país. Cuenta con más de setenta partidos y un centenar de goles como aval y en su palmarés luce una Liga Guerreras Iberdrola, dos Copas de la Reina y una Supercopa Ibérica.

"Tengo muchas ganas de empezar y dar lo mejor de mí para ayudar al equipo", ha dicho Rodrigues en declaraciones facilitadas por el club, en la que ha apuntado que del Costa del Sol que "tienen una buena estructura" y que le "ayudará mucho a mejorar" su balonmano.

"Espero que sea una etapa de mejora, que pueda disfrutar y hacer lo que me gusta, que es jugar al balonmano. Estoy dispuesta a darlo todo en la pista y a luchar con mis compañeros para alcanzar los objetivos del equipo", ha destacado.

La plantilla del Costa del Sol está compuesta hasta estos momentos por Martu Romero, Merche Castellanos, Rocío Campigli, Nayra Solís, Bárbara Piñeira, Sole López, Espe López, Maider Barros, Estitxu Berasategi y Nicxon Clabel, además de las contrataciones de Ida Wall, María Brasil, María Sancha, Ekaterina Zhukova y Micaela Rodrigues.