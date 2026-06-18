Nueva York amanece blindado por la celebración del anillo de los Knicks

El ayuntamiento de la ciudad ha organizado un desfile en el sur de Manhattan para que aficionados y jugadores celebren el título.

La rúa arrancará en Battery Park y subirá por la icónica avenida de Broadway durante el tramo conocido como el Cañón de los Héroes hasta llegar a la plaza de la Alcaldía, donde el regidor, Zohran Mamdani, recibirá a toda la plantilla.

El acceso a las zonas de espectadores en el recorrido ha abierto a las 06.00 hora local (10.00 GMT) y en torno a las 08.00 hora local (12.00 GMT) el aforo ya se había completado.

Está previsto que el desfile no empiece hasta las 10.00 hora local.

Algunos aficionados han acudido a la inmediaciones a lo largo de la madrugada para asegurarse su espacio.

El Departamento de Policía cerró varias calles de la zona y algunas estaciones de metro desde el miércoles por la noche.

Hay desplegados 10.000 agentes y muchísimos cordones de barricadas para garantizar la seguridad.

Aun así, en las que estaban abiertas se han protagonizado grandes aglomeraciones.

Además, todas las calles situadas al sur de Canal Street quedarán cerradas al tráfico y los coches serán desviados por por el puente de Brooklyn.

Entre la marea naranja y azul -los colores de los Knicks- asistente, predomina un ánimo festivo y la urgencia por no perderse un momento histórico para muchas generaciones.

Entre la emoción de los aficionados se escuchaban los acordes de 'Empire State of Mind', la canción de Alicia Keys y Jay-Z que está previsto que la neoyorquina interprete en el acto del ayuntamiento.

Los Knicks se proclamaron campeones de la NBA tras imponerse por 4-1 a los San Antonio Spurs, lo que supuso el primer título de la franquicia neoyorquina desde 1973.