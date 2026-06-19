El ecuatoriano Jhonatan Narváez se lleva la tercera etapa en Suiza; Pogacar sigue líder

Narváez (UAE) y Meurisse (Pinarello) protagonizaron la escapada de la jornada, iniciada después de las subidas de los dos puertos de primera categoría, el Wildhaus y el Schwägalp, y un estirón neutralizado por el pelotón del esloveno Tadej Pogacar, durante más de 90 kilómetros.

Ambos ciclistas llegaron a tener 3 minutos de ventaja bajo una fuerte lluvia sobre el grupo, que fue restando ese tiempo, para dejarlo a 90 segundos a 30 kilómetros de meta y a medio minuto en los metros finales, aunque lograron conservar una mínima ventaja para resolver entre ellos la etapa al esprint.

La carrera empezó a moverse en los primeros kilómetros sin que prosperase ningún intento de fuga y completado el primer tramo en alto el pelotón se fragmentó en dos. Luego, antes de la subida al Wildhaus, se sucedieron los estirones, con una decena de corredores que casi se despegó un minuto.

El ascenso provocó nuevos movimientos, entre ellos el del grupo en el que entró el español Enric Mas (Movistar), con Jhonatan Narváez a 21 segundos, que fue neutralizado. La misma suerte corrió el líder Pogacar, que saltó a 115 kilómetros de meta, pero no tardó en ver anulados sus 45 segundos de ventaja.

Jhonatan Narváez y Xandro Meurisse pasaron a la cabeza del grupo y completada la subida al Schwägalp Passhöhe estiraron su diferencia con un pequeño grupo perseguidor y también, por encima de los 4 minutos, con el pelotón. A 70 kilómetros le aventajaba en 3.05.

Los relevos de este, con Pogacar en cabeza en los tramos finales, restaron progresivamente la ventaja del dúo de cabeza, pero la resistencia del ecuatoriano y el belga fue suficientemente fuertes Aguantaron y llegaron a meta con el grupo pegado, pero con margen para pelear en solitario por el esprint que se llevó Narváez.

El ecuatoriano, de 29 años, sumó su victoria 41 (3:24.46) y con ella mejoró un puesto en la general, en la que ahora es noveno, a 4:57 de Pogacar (10:29.52). Tras el esloveno, el ecuatoriano Richard Carapaz (EFE) es segundo, a 2:50, y el italiano Andrea Bagioli (LTK), a 3.07.

Mañana, sábado, se disputará la cuarta etapa, una contrarreloj sobre 23,8 kilómetros con salida y llegada en Aarburgo, que será determinante para la jornada final en Villars-sur-Ollon el domingo sobre 151 kilómetros.