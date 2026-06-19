Los gimnastas colombianos Vera y Barajas ganan oro y plata en los Panamericanos de Río

Vera sumó 81.265 puntos tras disputar las pruebas de arzones, anillas, suelo, salto, paralelas y barra, y Barajas, que lideró la competición durante la mayor parte del tiempo pero sufrió una caída en barra, su último aparato, se quedó con 80.765 puntos.

Moldauer fue tercero con 78.865 puntos y los canadienses René Cournoyer y Xavier Olasz, actual líder en el ránking panamericano, quedaron en cuarto y quinto lugar, con 78.398 y 75.698 puntos.

El resultado deja en evidencia la calidad de la nueva generación de gimnastas de Colombia ya que Vera y Barajas, de 19 años y que hasta ahora habían destacado en competiciones juveniles, pusieron sus nombres en lo mas alto en sus primeros panamericanos adultos.

Vera ganó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior de 2025 y Barajas llegó a Río con dos medallas de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Gimnasia Artística en 2023.

Moldauer, de 29 años, ya es un veterano en torneos y cuenta con dos bronces en los campeonatos mundiales de gimnasia de 2017 y 2023.

Los colombianos asumieron las primeras posiciones tras disputar los tres primeros de los seis aparatos, y Barajas, que consiguió la mejor puntuación en las pruebas clasificatorias del pasado miércoles, parecía tener el oro garantizado.

Barajas se adjudicó la mejor puntuación en las paralelas (14.100 puntos) gracias a que las disputó con el mayor grado de dificultad (6,1) y tan solo necesitaba concluir la prueba de barra, la última, sin ningún error para alzar el oro.

Pero en la prueba más difícil del concurso sufrió una caída en su primer intento y perdió el equilibrio a la salida en el segundo, con lo que dio dos pasos, por lo que obtuvo su peor puntuación (12.800) y dejó escapar el título.

Vera, por su parte, no parecía resignado con la plata hasta el último aparato y ejecutó una presentación incuestionable en la barra que le valió la mayor puntuación en esta prueba (14.200 puntos) y la segunda mayor de todo el concurso, tras los 14.233 puntos que Moldauer obtuvo en las paralelas.

En el concurso individual completo femenino, disputado también este viernes, la vencedora fue la estadounidense Claire Pease, que sumó 54.498 puntos en las pruebas de salto, barras asimétricas, barra de equilibrio y suelo.

La plata se la colgó la también estadounidense Charleigh Bullock, con 54.032 puntos, y el bronce la brasileña Thais Fiselis, con 52.232 puntos.

En cuarto y quinto lugar quedaron la también brasileña Sophia Weisberg (51.399) y la canadiense Lia-Monica Fontaine (51.166).

El domingo se disputarán las finales por aparatos en la categoría adulta, con la expectativa puesta en la participación de la bicampeona olímpica Rebeca Andrade en el salto.

La brasileña logró el primer lugar de la clasificación en la prueba del potro luego de dos años de ausencia de las competiciones tras participar en los Juegos Olímpicos de París, lo que la ubica como la gran favorita para ganar el oro en la que es considerada una de las pruebas de mayor dificultad en la gimnasia artística.

El miércoles, en la competición del concurso completo por equipos, Estados Unidos, Brasil y Canadá se adjudicaron las medallas de oro, plata y bronce en femenino, respectivamente, lo que les garantizó cupos directos en el Mundial de este año en Holanda.

Al Mundial que será disputado en Róterdam entre el 17 y el 25 de octubre también clasificaron Argentina y México, que quedaron en cuarto y quinto lugar en la competición femenina por equipos.

En la competición masculina por equipos, Canadá alzó el oro, Colombia la plata y Estados Unidos el bronce, lo que les garantizó el cupo en el Mundial, así como también garantizó la clasificación Brasil por su cuarto lugar en Río de Janeiro.

Además de cupos en el Campeonato Mundial de Róterdam, en donde los tres mejores podrán garantizar lugar en los Olímpicos de Los Ángeles 2028, el torneo de esta semana en Río de Janeiro también definió las clasificaciones para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.