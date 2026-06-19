Marileidy Paulino, Pichardo, Tinch y Pathirage dan lustre al 'diamante' de Doha

La Liga Diamante de Doha, inicialmente prevista para el 8 de mayo y pospuesta por la guerra de Irán, reunió en el estadio Suheim Bin Hamad a una buena nómina de grandes atletas internacionales que dieron lustre al cielo catarí.

Una de las estrellas fue Marileidy Paulino, cuyo reinado en los 400 metros femeninos llegó a su fin en la final de la Liga Diamante del año pasado, cuando la campeona olímpica fue derrotada por la nigeriana Salwa Eid Naser en Zúrich, poniendo fin a tres años como campeona del certamen y a una racha invicta de once competiciones en la serie.

En Doha, la dominicana hizo su primera carrera del curso en la Liga Diamante y se llevó la victoria con un tiempo de 48.91, récord del mitin, aventajando en solo diecinueve centésimas a la polaca Natalia Bukowiecka (50.10). Tercera fue la cubana Roxana Gómez (50.23).

Otra de las pruebas más destacadas del certamen fueron los 3.000 obstáculos masculinos que se saldaron con victoria del principal favorito, el marroquí Soufiane El Bakkali (8:09.28), en su duelo con el etíope Samuel Firewu (8:10.44). El español Dani Arce fue tercero con un tiempo de 8:13.35.

La carrera de los 1.500 femeninos la ganó Birke Haylom, de 20 años, que volvió a demostrar el buen momento de forma que atraviesa con su tercera victoria seguida en la Liga Diamante esta temporada tras ganar también en Shanghái y Estocolmo. Esta vez lo hizo con 3:59.89, secundada por sus compatriotas Saron Berhe y Haregeweyni Kalayu.

Sin el sueco Armand Duplantis ni el australiano Kurtis Marschall, la pértiga se la adjudicó el griego Emmanouil Karalis, que superó a la primera el listón en 5,92 metros, misma marca que rebasó el estadounidense Christopher Nielsen a la tercera.

En el triple salto femenino hubo una bonita rivalidad entre tres saltadoras cubanas. La ganadora fue Davisleydi Velazco, con un registro de 15,13 metros, marca personal, en su sexto y último intento que le valió el triunfo por delante de la vigente campeona mundial y de la Liga Diamante, su compatriota Leyanis Pérez, que se quedó 14,97.

La tercera cubana en el concurso fue Liadagmis Povea, que finalizó cuarto con 14,58, lejos del tercer puesto de la senegalesa Saly Sarr, que hizo 14,86, marca personal.

El triple salto masculino lo dominó el portugués de origen cubano Pedro Pichardo, que alcanzó los 17,71 metros, logrando la mejor marca del año y ganando por solo dos centímetros al jamaicano Jordan Scott, que, con 17,69, hizo marca personal.

Con la jabalina el que más lejos llegó fue el atleta de Sri Lanka Rumesh Tharanga Pathirage con 88,68 metros. Este 2026, a sus 24 años, está siendo el rival a batir estableciendo un nuevo récord mundial con 92,62 metros en la Liga Diamante de Roma hace dos semanas.

El indio Neeraj Chopra, que hizo historia en Doha el año pasado al superar los 90 metros tras años de intentos con su jabalina, se quedó en 85,69 metros, cuarto.

Espectacular fue lo visto en los 110 vallas masculinos, en los que el vigente campeón mundial y de la Liga Diamante, el estadounidense Cordell Tinch, celebró su primer triunfo del circuito este curso con 13.23.

Su compatriota Jamal Britt, que le ganó cómodamente en Keqiao y Xiamen y en Los Ángeles la pasada semana, no rindió al nivel esperado y concluyó octavo con 13.85.

En la categoría femenina el triunfo en los 100 metros lisos fue para la jamaicana Kemba Nelson (10.88), en los 400 vallas para la eslovaca Emma Zapletalova (52.30), récord nacional y del mitin, los 800 para la estadounidense Addison Wiley (1:57.98) y los 5.000 para la etíope Medina Eisa con 14:53.91.