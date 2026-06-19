Un mexicano y una canadiense mueren en una avalancha en montaña de Andes de Perú

Las dos víctimas fueron identificadas como el mexicano Daniel Navarro y la canadiense Sandra Covone, un matrimonio habituado a realizar ascensiones a montañas, según reportó la Asociación de Guías de Montaña de Perú (AGMP).

La avalancha ocurrió al amanecer del miércoles en el Tocllaraju, uno de los picos nevados que forman parte de la Cordillera Blanca de Perú, y también sepultó a Floriano Caldua, el guía que acompañaba a la pareja de turistas y que logró sobrevivir.

Para el rescate se organizaron tres brigadas que lograron encontrar al guía y al cuerpo de la mujer, mientras que las labores de búsqueda para hallar a los restos del hombre se suspendieron temporalmente por las condiciones climáticas.