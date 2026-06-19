Wyndham Clark lidera el Abierto de Estados Unidos con Rahm a 4 golpes

En el complicado campo del Shinnecock Hills Golf Club, en Southampton (Long Island), el Abierto de Estados Unidos tuvo una interrupción de cerca de dos horas por la mañana local a causa de la fuerte niebla.

Tras la reanudación, Wyndham Clark brilló con cinco birdies y un eagle por un bogey en los 16 hoyos disputados antes de que la obscuridad obligara a interrumpir la ronda.

Clark tiene cuatro golpes de ventaja sobre un grupo de siete golfistas, entre los cuales se encuentra un Jon Rahm que tampoco pudo terminar su ronda.

El de Barrika no cometió error alguno en los trece hoyos disputados y sumó dos birdies, en el doce y en el 17.

Empatados con Rahm se encuentran Dustin Johnson y el británico Matthew Fitzpatrick.

Firmó un brillante arranque del torneo el español Ángel Hidalgo, que lucía uno bajo par tras doce hoyos, fruto de cuatro birdies por un bogey y un doble bogey.

El chileno Joaquín Niemann firmó el par y el colombiano Nicolás Echavarría iba uno sobre par cuando llegó la interrupción por oscuridad.

El Abierto de Estados Unidos se disputará hasta este domingo en el Shinnecock Hills Golf Club.