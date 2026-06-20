Dani Vallejo contra Hanfmann, en el ATP 250 de Mallorca

Ubicado en el puesto 71 de la clasificación mundial ATP, el joven Adolfo Daniel Vallejo (22 años) enfrenta al veterano alemán Yannick Hanfmann (34), situado en el puesto 59 del escalafón y que a principios de julio de 2013 llegó al puesto 45, como mejor marca.

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El juego entre el guaraní y el germano está marcado para la cancha Central y comenzará alrededor de las 12:30 de nuestro país. En el tenis, los horarios van variando de acuerdo a la duración de los partidos.

El evento, denominado Mallorca Championships 2026, se disputa al aire libre en Santa Ponsa y se extenderá hasta el domingo 27.

Los cabezas de serie son Luciano Darderi (Italia, puesto 17), Alejandro Davidovich Fokina (España, 22), Frances Tiafoe (Estados Unidos, 26), Alejandro Tabilo (Chile, 31), Ignacio Buse (Perú, 35), Corentin Moutet (Francia, 36), Mariano Navone (Argentina, 39) y Adrián Mannarino (Francia, 44).

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El ganador del enfrentamiento entre Vallejo y Hanfmann jugará en segunda ronda al primer preclasificado, Darderi, natural de Villa Gesell, Argentina, pero que representa a Italia.