Instituto de Antropología mexicano aclara que cena de FIFA cumplió normas patrimoniales

En una tarjeta informativa, el organismo adscrito a la Secretaría de Cultura precisó que la actividad, organizada por la FIFA, tuvo como propósito promover el patrimonio cultural de México en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ante más de 200 representantes de distintos países.

El INAH añadió que el evento implicó para la FIFA costos de organización y pago de derechos por un monto mayor a 1 millón de pesos (más de 55.556 dólares) y que se realizó “con la normatividad aplicable” para el uso de este tipo de espacios.

El instituto sostuvo además que se aplicaron las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial y recordó que el Castillo de Chapultepec, testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional, también ha sido sede de encuentros culturales, académicos y diplomáticos, nacionales e internacionales.

La aclaración se produjo después de las críticas por una cena privada en un recinto emblemático de la memoria histórica mexicana, sede del Museo Nacional de Historia y vinculado a episodios como la defensa de Chapultepec de 1847, lo que avivó cuestionamientos sobre los límites del uso social y comercial de espacios patrimoniales.

Incluso investigadores del INAH habían advertido antes que podrían contravenir leyes mexicanas, ya que el Castillo de Chapultepec advierte en su apartado de “servicios” que “en el museo únicamente se pueden realizar eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo”.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió el miércoles en su conferencia matutina que el Castillo de Chapultepec “se renta para muchos eventos” desde hace años y confirmó que la FIFA pagó más de un millón de pesos por el uso del espacio.

Sheinbaum explicó que Infantino la invitó a la cena, pero que rechazó quedarse porque “no le correspondía” estar ahí, por lo que, según dijo, acudió solo a dar un mensaje de bienvenida y saludar a los asistentes.

A la exclusiva velada acudieron exfutbolistas, gobernadores mexicanos, invitados extranjeros, diplomáticos, figuras empresariales y representantes vinculados a la FIFA.