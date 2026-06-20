Wyndham Clark acaricia su segundo Abierto de Estados Unidos

Clark, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2023, entregó una tarjeta al par, con un eagle, dos birdies y tres bogeys, pero aprovechó la mala jornada de sus perseguidores para ampliar en dos golpes su liderato.
El estadounidense mantiene un acumulado de -7 tras una excelente primera ronda el jueves, de seis bajo el par.
Su principal amenaza es ahora su compatriota Scottie Scheffler, a seis golpes tras completar este sábado el recorrido con 69 golpes (cuatro birdies y tres bogeys).
Scheffler está empatado en -1 con los también estadounidenses Sahith Theegala y Sam Stevens y el surcoreano Tom Kim.
Por su parte, el argentino Emiliano Grillo es el latinoamericano mejor clasificado, en la sexta posición de la tabla con el par acumulado, a siete golpes de Clark.
Grillo entregó este sábado una tarjeta de 67 golpes (-3) con cinco birdies y dos bogeys, lo que le permitió escalar 40 posiciones.
El norirlenadés Rory McIlroy se hundió tras firmar un +3 para el mismo acumulado, mientras que el chileno Joaquín Niemann tiene un +5, el español Ángel Hidalgo un +7 y el colombiano Nicolás Echevarría un +9.