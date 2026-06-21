Polideportivo
21 de junio de 2026 a la - 15:25

Dani Vallejo, con prematuro adiós de Mallorca

Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28 de abril de 2004) porta la bandera paraguaya en el primer nivel del tenis mundial.
Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28 de abril de 2004) porta la bandera paraguaya en el primer nivel del tenis mundial.Dani Vallejo

El paraguayo Adolfo Daniel Vallejo fue derrotado este domingo por el alemán experimentado Yannick Hanfmann, en la primera ronda del ATP 250 de Mallorca, que se disputa sobre hierba.

Por ABC Color

Un prematuro adiós de la mejor raqueta paraguaya de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo, en la previa a Wimbledon, que se inicia el próximo lunes 29, en Londres.

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En el ATP 250 de Mallorca, en España, el joven compatriota de 22 años cayó ante el alemán Yannick Hanfmann en dos ajustadas mangas por 7-6 y 7-6.

En lo desempates, el germano demostró mayor poder de concentración. El primero lo resolvió por 7-2 y el segundo por idéntico marcador.

El partido, desarrollado en la Cancha Central, tuvo una duración de 1 hora con 56 minutos.

El sábado, Dani Vallejo entrenó sobre hierba con la camiseta albirroja, proyectando su buena vibra a la mundialista selección nacional de fútbol.

Ahora apunta a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.