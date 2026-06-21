Dani Vallejo, con prematuro adiós de Mallorca

Un prematuro adiós de la mejor raqueta paraguaya de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo, en la previa a Wimbledon, que se inicia el próximo lunes 29, en Londres.

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En el ATP 250 de Mallorca, en España, el joven compatriota de 22 años cayó ante el alemán Yannick Hanfmann en dos ajustadas mangas por 7-6 y 7-6.

En lo desempates, el germano demostró mayor poder de concentración. El primero lo resolvió por 7-2 y el segundo por idéntico marcador.

El partido, desarrollado en la Cancha Central, tuvo una duración de 1 hora con 56 minutos.

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El sábado, Dani Vallejo entrenó sobre hierba con la camiseta albirroja, proyectando su buena vibra a la mundialista selección nacional de fútbol.

Ahora apunta a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.