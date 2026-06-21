Domingo, 21 de junio de 2026

- BÉLGICA-IRÁN: La selección de Irán afronta en el estadio de Los Ángeles el que a priori se perfila como su partido más complicado hasta ahora en el Mundial frente a Bélgica en la segunda jornada del Grupo, aunque con el telón de fondo por las restricciones impuestas por Washington al Team Melli. Por Mikaela Viqueira.

- URUGUAY-CABO VERDE. La selección de Uruguay busca este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami estrenar su casillero de victorias en el Mundial a expensas de Cabo Verde, selección sorpresa de la primera jornada al empatar sin goles con España con una soberbia actuación de su guardameta Josimar Dias ‘Vozinha', y que ahora quiere más. Por Hugo Barcia.

- NUEVA ZELANDA-EGIPTO: Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan este domingo en el BC Place de Vancouver en un partido con aroma de oportunidad histórica para dos selecciones que salieron reforzadas de su estreno mundialista y que llegan igualadas en el Grupo G, donde los cuatro equipos tienen un punto. Por Julio César Rivas.

- Además, previas de los partidos del lunes: Argentina-Austria, Francia-Irak, Noruega-Senegal y Jordania-Argelia, y última hora del resto de selecciones.

- Memorias de la pelota. El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986 es recordado, 40 años después, como un hito en la historia del fútbol y como el día en que Diego Armando Maradona ascendió a la categoría de deidad futbolística. Por Sebastián Rodríguez Mora.

- Sabías qué...Cuarenta años después, el segundo gol marcado por Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México'86 tras regatear desde el centro del campo a cuanto rival le salía al paso, sigue asombrando.

- Houston. La selección de Suecia se lame las heridas después del contundente 1-5 sufrido en Houston contra Países Bajos, pero el seleccionador Graham Potter insistió en mirar lo positivo y en el aprendizaje que este resultado ofrece de cara al partido fundamental contra Japón. Por Andrea Montolivo.

Redacción deportes. Se disputa la última etapa de la Vuelta a Suiza, con un recorrido entre Villars-sur-Ollon y Villars-sur-Ollon de 151 kilómetros, a la que llega como líder destacado el esloveno Tadej Pogacar.

Brno (República Checa). El circuito de Brno acoge este domingo el Gran Premio de República Checa de motociclismo, novena prueba de los Mundiales, con las carreras de Moto3 (11.00 CET/09.00 GMT), Moto2 (12.15 CET/10.15 GMT) y MotGP (14.00 CET/12.00 GMT), en la que la gran novedad es la baja del líder 'Pecco' Bagnaia, sancionado por golpear a un comisario en la prueba esprint del sábado.

Nueva York. Última jornada del Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York, a la que llega como sólido líder el estadounidense Wyndham Clark, con seis golpes de ventaja sobre un cuarteto de perseguidores, entre ellos el número uno del mundo, Scottie Scheffler.

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- IndyCar Series. Gran Premio del Road America, en Elkhart Lake, Wisconsin (EE.UU.).

- España. Previa del tercer partido de la final de la Liga Endesa Barça-Valencia Basket.

- Alemania. Quinto partido de la final de la Bundesliga: Bayern Múnich-Alba Berlín (2-2)

- Francia. Cuarto partido de la final de Liga. Mónaco-París (1-2)

- Vuelta a Suiza femenina. Última etapa

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). España-Arabia Saudí (16.00 GMT, en Atlanta), Bélgica-Irán (19.00 GMT, en Los Ángeles), Uruguay-Cabo Verde (22.00 GMT, en Miami), Nueva Zelanda-Egipto (1.00 GMT, en Vancouver)

. Previas de los partidos del lunes Argentina-Austria, Francia-Irak, Noruega-Senegal y Jordania-Argelia y actualidad del resto de selecciones

- El lunes se cumplen 40 años del gol que Maradona marcó con la mano, 'la mano de Dios', contra la selección británica, en el Mundial de Fútbol de México 1986.

- Memorias de la pelota. El triunfo de Argentina sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986 es recordado, 40 años después, como un hito en la historia del fútbol y como el día en que Diego Armando Maradona ascendió a la categoría de deidad futbolística. Por Sebastián Rodríguez Mora.

- Sabías qué...Cuarenta años después, el segundo gol marcado por Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México'86 tras regatear desde el centro del campo a cuanto rival le salía al paso, sigue asombrando.

- Houston. La selección de Suecia se lame las heridas después del contundente 1-5 sufrido en Houston contra Países Bajos, pero el seleccionador Graham Potter insistió en mirar lo positivo y en el aprendizaje que este resultado ofrece de cara al partido fundamental contra Japón. Por Andrea Montolivo.

- Acaban los Campeonatos Panamericanos de gimnasia artística, en Río de Janeiro.

- Termina el Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York. Cuarta y última jornada. (FOTO)

- Pro League femenina: Países Bajos-España, en Róterdam, y Argentina-China, en Belfius, Bélgica. Pro League masculina: Bélgica-España, en Belfius, Bélgica.

- Entrenamientos libres (06.40 a 8.40 GMT), sesiones de clasificación (8.50 a 12.20 GMT) y carrera esprint del MotoGP (13.00 GMT) del Gran Premio de República Checa, 9ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Brno. (FOTO)

- Mundial de TrialGP. 3ª ronda, en Camerino, Italia.

- Superfinal de la Copa del Mundo de natación artística, en Toronto (Canadá)

- Torneo ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's). Final: Tommy Paul (EE.UU.)-Francisco Cerundolo (ARG) (FOTO)

- Torneo ATP 500 sobre hierba de Halle (Alemania). Final: Taylor Fritz (EE.UU.)-Frances Tiafoe (EE.UU.)

- Torneo WTA sobre hierba 500 de Berlín (FOTO). Final: Jessica Pegula (EE.UU.)-Linda Noskova (CZE).

- Torneo WTA sobre hierba 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21). Final: Emma Navarro (EE.UU.)-Marie Bouzkova (CZE)

- Empieza el Torneo ATP 250 sobre hierba de Mallorca (España) (hasta 27).

- Empieza el torneo WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) (hasta 27).

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Redacción EFE Deportes