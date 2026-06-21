Paula Blasi se corona en Barcelona y Marianne Vos se regala la última etapa al esprint

Blasi, que se exhibió el sábado en la etapa reina de la ronda catalana, solventó sin contratiempos la última jornada, de 111 kilómetros entre Mataró y la Avenida Maria Cristina de la capital catalana, que se decidió en una llegada masiva.

En su tercera edición, la Volta femenina ya puede alardear de un palmarés de mucho nivel. Si en 2024 y 2025, dos estrellas del ciclismo como Marianne Vos y Demi Vollering contribuyeron al prestigio de la joven ronda catalana con sendos triunfos en la general, la gran sensación del ciclismo actual se convirtió en la tercera ciclista que inscribe su nombre en la lista de ganadoras.

Con su victoria, cimentada con un triunfo exuberante en la estación de esquí de La Molina, la catalana, de 23 años, reafirmó, por si quedaban dudas, que ha llegado para quedarse en el grupo de las mejores.

En las carreteras catalanas, lugar de nacimiento y residencia de una ciclista que hace apenas tres años practicaba duatlón y triatlón, Blasi volvió a ser la mejor.

Ya lo fue en la Amstel Gold Race, la clásica que le permitió participar en la Vuelta a España, que también ganó. Y hace siete días también celebraba otro triunfo en el Tour de los Pirineos, donde dinamitó la general en la etapa reina, con una exhibición en el ascenso y el descenso del Tourmalet.

En Cataluña tampoco falló. Su persistencia tuvo premio el sábado en las rampas del Coll de la Creueta, donde Blasi, que se quedó sin compañeras en el ascenso, atacó en cuatro ocasiones para despegarse de sus rivales y encarrilar, así, la clasificación general.

Un día antes, controló la primera etapa que se llevó al esprint Nienke Veenhoven en Sant Susanna, donde por la noche la bici oficial de la catalana, valorada en unos 16.000 euros, fue robada, algo que no influyó en la exhibición que se regaló en La Molina.

La renta de 1:24 sobre la francesa Gery que consiguió en los Pirineos le permitió afrontar con tranquilidad la tercera y última etapa con inicio en Mataró y final en Barcelona.

La superioridad de Blasi se evidencia en la clasificación general. Terminó en lo más alto del podio con una ventaja de 1:24 y 1:42 sobre la francesa Célia Gery (FDJ - Suez) y la canadiense Sidney Swierenga, segunda y tercera, respectivamente. La catalana Mireia Benito acabó quinta en la general.

En la tercera jornada de la Volta, una etapa rompepiernas con un único puerto de montaña -el Coll de Parpers (tercera categoría)- en los primeros compases, Blasi contemporizó la carrera.

La escapada del día estuvo protagonizada por la navarra Paula Ostiz (Movistar), gran animadora del grupo, la noruega Oda Gissinger (Hitec Products - Fluid Control), la ecuatoriana Natalie Revelo (WCC) y la alemana Isabella Bertold (Torelli).

Pese al empeño en los últimos kilómetros de Ostiz y Gissinger, la aventura terminó cuando el FDJ y el Visma trabajaron para reagrupar el pelotón a 3,5 kilómetros de la meta ubicada en la Avenida Maria Cristina, en los pies de la montaña de Montjuïc.

Allí, Vos, de 39 años y tres veces campeona del mundo, se aprovechó de la colaboración de su compañera, Nienke Veenhoven, que cruzó la meta en segunda posición, para sumar su victoria 259 como profesional con un tiempo de 2h.51:12.

En lo más alto de la general, uno de los talentos llamados a tomar el relevo de la neerlandesa celebró otro triunfo en la general en la carrera de casa, donde también se enfundó el maillot de la montaña, el de mejor joven y el de mejor ciclista catalana.