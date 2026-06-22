Coventry anima a la gente a hacer deporte: "Cuando te mueves, fortaleces tu confianza"

En un vídeo distribuido por el COI con motivo del Día Olímpico que se celebra cada 23 de junio, Coventry respaldó la campaña de este año, titulada 'Vamos a movernos' ('Let´s move', en inglés), dirigida a que los jóvenes transformen la inseguridad en confianza en sí mismos mediante la práctica deportiva.

"Cuando nos movemos, nos sentimos mejor. Mantiene nuestra mente y cuerpo fuertes y sanos. Y cuando nos movemos juntos, nos apoyamos mutuamente. El deporte es para todos", subraya la presidenta del organismo olímpico, quien este martes cumple su primer año al frente de la entidad.

Para Coventry, "el paso más difícil siempre es el primero" y "la inseguridad puede frenar" a la hora de practicar deporte, pero pidió no hacer caso de esta impresión.

"Puede hacernos creer que no estamos listos. Pero sí lo estás. ¡Puedes hacerlo! Cada vez que decides moverte, fortaleces tu confianza. Empiezas a creer en ti mismo y te das cuenta de que no estás solo. Eso es lo que el deporte realmente nos da: no solo salud, sino comunidad, un sentido de pertenencia. En el Día Olímpico, en todo el mundo, esa comunidad cobra vida", remarca.

Considera que "no hay una forma correcta de empezar", sino que se puede hacer de muchas maneras: "No importa quién seas, de dónde vengas, ni cómo elijas moverte, esto es para ti. Así que, en este Día Olímpico, demos ese primer paso juntos".

La iniciativa del COI de animar a la gente a hacer deporte se lanzó en 2022 en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), para combatir la inactividad física en todo el mundo.

Según la OMS, casi un tercio de los adultos y, en particular, cuatro de cada cinco jóvenes, no cumplen con los niveles de actividad física diaria recomendados.