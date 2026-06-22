Polideportivo
22 de junio de 2026 a la - 14:25

El COI reasigna las medallas por el dopaje de la atleta rusa Poistogova en Londres 2012

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Redacción deportes, 22 jun (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este lunes reasignar las medallas y diplomas de la prueba femenina de 800 metros de los Juegos de Londres 2012 por la descalificación por dopaje de la rusa Yekaterina Poistogova, quien fue medalla de plata.

Por EFE

La Comisión Ejecutiva del organismo olímpico dio a conocer esta medida tras la reunión mantenida en Lausana como prólogo a la 146 Sesión de carácter extraordinaria programada este miércoles y jueves en la ciudad suiza.

Una vez que World Athletics aprobó la modificación de los resultados oficiales, que Poistogova ha agotó las vías legales y que todos los procedimientos quedaron cerrados, el COI ha procedido a la reasignación de las medallas.

La carrera de 800 metros de Londres 2012 la ganó la rusa Mariya Savinova, pero fue descalificada por dopaje, por lo que el oro pasó a la sudafricana Caster Semenya, y la plata a Poistogova.

Al ocurrir lo mismo con Poistogova, la plata queda en manos de la keniata Pamela Jelimo y el bronce, a la estadounidense Alysia Johnson Montano, según el acuerdo del COI.

Pasan al cuarto y quinto puesto Francine Niyonsaba, de Burundi, y la keniata Janeth Busienei, respectivamente.

También fue descalificada posteriormente por detectarse un perfil de hemoglogina anormal la rusa Elena Arzhakova, quien se clasificó en sexto lugar en la misma carrera.