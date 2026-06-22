El COI reasigna las medallas por el dopaje de la atleta rusa Poistogova en Londres 2012

La Comisión Ejecutiva del organismo olímpico dio a conocer esta medida tras la reunión mantenida en Lausana como prólogo a la 146 Sesión de carácter extraordinaria programada este miércoles y jueves en la ciudad suiza.

Una vez que World Athletics aprobó la modificación de los resultados oficiales, que Poistogova ha agotó las vías legales y que todos los procedimientos quedaron cerrados, el COI ha procedido a la reasignación de las medallas.

La carrera de 800 metros de Londres 2012 la ganó la rusa Mariya Savinova, pero fue descalificada por dopaje, por lo que el oro pasó a la sudafricana Caster Semenya, y la plata a Poistogova.

Al ocurrir lo mismo con Poistogova, la plata queda en manos de la keniata Pamela Jelimo y el bronce, a la estadounidense Alysia Johnson Montano, según el acuerdo del COI.

Pasan al cuarto y quinto puesto Francine Niyonsaba, de Burundi, y la keniata Janeth Busienei, respectivamente.

También fue descalificada posteriormente por detectarse un perfil de hemoglogina anormal la rusa Elena Arzhakova, quien se clasificó en sexto lugar en la misma carrera.