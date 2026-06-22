España será sede por primera vez de unos Gay Games que serán multitudinarios

Con el propósito de combinar deporte, cultura y comunidad para celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas, València se ha quedado muy cerca de adjudicarse el título de la edición más multitudinaria de los últimos diez años, quedándose muy cerca de los 10.300 inscritos de París.

El declatleta olímpico estadounidense Tom Waddell fue el impulsor de esta competición, que se celebra cada cuatro años y que nació con el objetivo de crear un espacio inclusivo para que los atletas LGBTQ+ pudieran participar sin temor a la discriminación, y en 1982 se celebró la primera edición en San Francisco (Estados Unidos).

La de Valencia será la primera ocasión en la que España es sede organizadora de los Gay Games que con anterioridad se han celebrado en San Francisco (1982 y 1986), Vancouver (1990), Nueva York (1994), Amsterdam (1998), que fue la más multitudinaria con más de 14.000 participantes, Sídney (2002), Chicago (2006), Colonia (2010), Cleveland y Akron (2014), París (2018) y Hong Kong y Gualajara (2022).

Entre las nacionalidades que teñirán Valencia de la bandera arcoíris durante ocho días destacan Estados Unidos, que lidera la participación con más del 30 % de las inscripciones, seguido por Reino Unido, Alemania y Canadá, con un edad media de 43 años.

La competición incluirá 39 disciplinas deportivas oficiales y dos modalidades de exhibición, la pilota valenciana y el colpbol, en lo que será uno de los programas más amplios y diversos de la historia de la competición.

Las pruebas se desarrollarán en 46 sedes de València y su área metropolitana, más de la mitad de ellas instalaciones deportivas municipales. Entre los espacios más emblemáticos figuran el Velòdrom Lluís Puig, La Marina de Valencia, L’Estadi del Túria, la playa de la Malva-rosa o el Trinquet de Pelayo, donde se celebrará una exhibición de pilota valenciana.

La elevada demanda llevó incluso al cierre anticipado de las inscripciones en diez disciplinas: fútbol, voleibol, waterpolo, baloncesto, hockey hierba, natación, tenis, cheerleading, bolos y halterofilia. Estas modalidades concentran cerca del 60 % de los participantes registrados.

La celebración de los Gay Games tendrá también un notable impacto turístico en la ciudad. Según un sondeo efectuado por la Fundación Visit València entre establecimientos hoteleros para el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 5 de julio, la ocupación media prevista supera el 76 %.

Los datos reflejan una especial intensidad durante el primer fin de semana del evento, cuando la ocupación alcanzará previsiblemente el 83,2 %. Para el segundo fin de semana se estima una ocupación del 76 %, mientras que durante los días laborables la media se situará en el 73,4 %.

En cuanto a los precios, la tarifa media prevista para las nueve noches analizadas asciende a 168 euros. El primer fin de semana alcanzará una media de 185 euros y el segundo de 180 euros, mientras que durante la semana laboral el precio medio se situará en 156 euros.

Los Gay Games València 2026 contarán con una programación cultural paralela que incluirá música, arte, cine, moda y espacios de reflexión. La cita arrancará el 27 de junio con la ceremonia inaugural en el Estadi Ciutat de València, presentada por Choriza May y con actuaciones de Fruela, Soraya Arnelas y Mónica Naranjo, además de la participación de coros y bandas internacionales.

Durante la semana tendrán un papel destacado los festivales Cors & Chorals y de Bandas, junto a conciertos en distintos espacios de la ciudad. La programación también incluirá exposiciones como Valencia Queer: Identidades Artísticas Contemporáneas, el festival de cine Pride in Motion, la València Queer Fashion Show con creadores valencianos, actividades conmemorativas y ciclos de charlas.

Los juegos concluirán el 4 de julio con la ceremonia de clausura en la Font de Sant Lluís, que contará con las actuaciones de Rebeca, Nebulossa y Suri DJ y servirá para entregar el relevo a Perth, sede de los Gay Games de 2030.