Este martes empieza la ronda de revanchas de la Copa de Oro de salonismo

Ya se conoce el fixture de la Copa de Oro de fútbol de salón correspondiente a la segunda rueda, con los partidos de vuelta.

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El Grupo B abrirá la primera fecha de revanchas, con el prometedor partido entre vecinos Independiente y Atenas, este martes, en Fomento de Barrio Obrero.

Todos los partidos de la Primera arrancan a las 21:00, mientras las C15 desde las 19:30.

En cuanto a los restantes partidos de esta serie, a confirmar las fechas de los dos partidos restantes: Villeta FC vs. La Merced y Nuestra Señora de la Asunción Club vs. 12 de Junio. Tiene fecha libre Fomento de Barrio Obrero.

Por el Grupo A, este miércoles arranca la fecha con el juego entre Cerro Corá de Lambaré vs. Sportivo José Meza, en cancha del primero.

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El viernes habrá dos partidos, con el Deportivo Primor enfrentando a Artemios FC, en cancha de Simón Bolívar.

Finalmente, el campeón vigente 29 de Septiembre vs. Simón Bolívar, en su cancha del barrio San Antonio. Tiene libre San Antonio de dicha ciudad.

Los resultados de la última fecha de la primera rueda fueron los siguientes:

Grupo A: Simón Bolívar 2 - José Meza 0, Primor 3 - San Antonio 3, 29 de Septiembre 0 - Artemios 6.

Grupo B: Fomento 3 - La Merced 5, Independiente 9 - 12 de Junio 2, Atenas 3 - Villeta FC 3.

* Posiciones. Sportivo José Meza sigue al frente a pesar de la derrota contra su escolta Simón Bolívar, al igual que Atenas, que igualó contra Villeta.

Grupo A: José Meza 10 puntos, Simón Bolívar 9, Artemios FC 6, Cerro Corá 5, 29 de Septiembre 4, San Antonio 3, Deportivo Primor 1.

Grupo B: Atenas 10 puntos, La Merced 8, Independiente 6, Villeta 6, Fomento 6, 12 de Junio 6, NSA 0.