Heerenveen (Países Bajos) será sede del patinaje de velocidad en los Alpes Franceses 2030

La Comisión Ejecutiva del COI, en su reunión mantenida en Lausana (Suiza), dio luz verde a la propuesta de sede de Heerenveen, lo que supone que Países Bajos volverá a acoger una competición olímpica más de un siglo después, desde los Juegos de Verano de Amsterdam en 1928.

Queda pendiente que el Comité Organizador de Alpes 2030 concluya las conversaciones con los propietarios de Thialf, la instalación de la ciudad neerlandesa considerada como una de las mejores del mundo en patinaje, informa el COI en su web.

La posibilidad de que un segundo país sea sede de unos Juegos cuenta ya con algunos precedentes, como ocurrió en Melbourne 1956, cuando las pruebas ecuestres se trasladaron a Suecia.

También en París 2024 la competición de surf se celebró en Tahití, en la Polinesia Francesa, un territorio de ultramar de Francia.

Además de Heerenveen, la Ejecutiva del COI decidió que Lyon acoja las pruebas de hielo -hockey, patinaje de velocidad en pista corta y artístico y curling- en lugar de Niza, como estaba previsto inicialmente, por la negativa de su alcalde, el conservador Éric Ciotti, a instalar una pista en el estadio de fútbol.

Según el COI, el traslado a Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia y cercana a los Alpes, en vez de optar por otras aspirantes como París, permite "una distribución más compacta de los Juegos y una importante optimización de costes, sin comprometer la calidad de la competición ni la experiencia de los atletas".

En cuanto a las pruebas de esquí alpino, tanto las técnicas como las de velocidad, la institución olímpica avaló que se celebren en las estaciones francesas de Courchevel y Val d'Isère.

Estas sedes se unen a las ya confirmadas de los departamentos alpinos de Alta Saboya y Saboya y de la ciudad de Briançon en deportes como el esquí de fondo, los saltos de esquí, el bobsleigh o el snowboard.

La aprobación definitiva del plan maestro de Alpes 2030 tendrá lugar más adelante una vez que quede cerrado el programa olímpico y el comité organizador complete los trabajos técnicos, se añade en el comunicado del COI.