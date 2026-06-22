La Liga de Campeones 2026-2027 se sorteará el día 26, ampliada de 16 a 24 clubes

La Federación Europea de Balonamno (EHF) confirmó este lunes las decisiones de su Comité Ejecutivo para la mejora de la competición, que arrancará el 9/10 de septiembre en categoría masculina y los días 5/6 en la femenina.
El sistema de juego de esta última se mantendrá sin cambios, con dos grupos de ocho equipos para la fase de grupos.
La EHF confirmó la relación de clubes confirmados para ambas competiciones, con el Barcelona al frente de la masculina después de sumar su decimotercer título contra el Füchse Berlín (37-34).
Zagreb (CRO), Aalborg Håndbold (DIN), Paris Saint-Germain (PSG), Magdeburgo (GER), One Veszprém (HUN), Kolstad (NOR), Industria Kielce (NOR), Sporting Club de Portugal (POR) y Dinamo Bucurest (RUM), Melsungen (GER) -ganador de la Liga Europa 2025-2026), SAH Aarhus (DIN), GOG (DIN), Nantes (FRA), Montpellier (FRA), Füchse Berlin (GER), OTP Bank – PICK Szeged (HUN), Vardar 1961 (MKD), Orlen Wisla Plock (POL), Porto (POF), Celje Pivovarna Lasko (SLO), Partizan AdmiralBet (SRB), Kriens-Luzern (SUI) e IFK Kristianstad (SUE) completan la relación de clubes.
En competición femenina participarán el Metz francés, vigente campeón tras derrotar al Györi húngaro (31-29) que también competirá, además de Podravka (CRO), Team Esbjerg (DIN), Brest Bretagne (FRA), HSG Blomberg-Lippe (GER), OTP Group Budućnost (MNE), Storhamar Håndball Elite (NOR), Gloria Bistrita (RUM) y RK Krim OTP Group Mercator (SLO).
El sorteo conjunto de la competición masculina y femenina será en la sede de la Federación Europea de Balonmano en Viena, el día 26 a partir de las 11.00h CEST.