Lunes, 22 de junio de 2026

- FRANCIA-IRAK. La selección de Francia afronta en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y ante la de Irak su segundo compromiso en el Mundial 2026, en el que busca del pase a los dieciseisavos de final y con la necesidad de ganar rodaje después de un estreno frente a Senegal en el que ganó, pero no convenció. Por Albert Traver.

- NORUEGA-SENEGAL. Las selecciones de Noruega y Senegal se enfrentan en Nueva York/Nueva Jersey en la segunda jornada del grupo I, en un partido que puede ser crucial para el desenlace de un 'grupo de la muerte' en el que Francia se mantiene como favorito. Por Jan Téllez.

- JORDANIA-ARGELIA. Las selecciones de Jordania y Argelia saltan este lunes a la cancha del Levi’s Stadium de San Francisco con una obligación: ganar para maquillar el debut con derrota en el Mundial 2026, y el deseo de que haya un perdedor en el choque que horas antes juegan las de Argentina y Austria en Dallas.

- Además, previas de los partidos del martes: Colombia-República Democrática del Congo, Portugal-Uzbekistán, Inglaterra-Ghana y Panamá-Croacia, y actualidad del resto de selecciones.

- Houston (EE.UU.). Campeón del Mundo y ganador del Balón de Oro en 2006, el italiano Fabio Cannavaro dirige ahora como entrenador a la selección de Uzbekistán, próxima rival de Portugal y Cristiano Ronaldo en un duelo entre dos exmadridistas que puede ser decisivo para dirimir el futuro de los lusos en la Copa del Mundo. Por Andrea Montolivo.

- Redacción deportes. Harry Kane quiere ser el máximo artillero de su país en los mundiales. Para ello, necesita anotar un gol más con Inglaterra, que este martes juega ante Ghana en la segunda jornada del Grupo L, y así superar con once tantos a Gary Lineker. Por Santiago Carbone.

- Boston. La afición escocesa, conocida popularmente como la Tartan Army, inundó durante la primera semana del Mundial las calles de Boston con cánticos, faldas tradicionales y ambiente festivo, mientras que los bares locales registraron cifras récord hasta llegar a quedarse sin suministros de cervezas. Por Jan Téllez Asensio.

- Redacción Deportes. Maximiliano Araújo es uno de los responsables de que Uruguay se mantenga vivo en la Copa del Mundo. Con dos anotaciones y una asistencia, el atacante participó en todos los goles que marcó la Celeste hasta este domingo, y se perfila como un as en la decisiva partida contra España. Por Santiago Carbone.

- Los Ángeles. El asfalto, las canchas de barro y tierra y los parques se han consolidado como una de las canteras más ricas, pero a menudo invisibles, del fútbol internacional. Lejos de los reflectores de las grandes academias, Los Ángeles ha esculpido joyas como Efraín Álvarez, Carlos Vela o los hermanos Villarreal. Por Mikaela Viqueira

- Ciudad de México. En pleno desarrollo del Mundial de fútbol, existe el temor en México de que el torneo deportivo sea una especie de "imán" para aumentar exponencialmente los fraudes digitales en la reventa de entradas o en transacciones bancarias, un riesgo que en los últimos años se ha agravado por la irrupción de la inteligencia artificial

Barcelona. Barça y Valencia Basket disputan este lunes el tercer partido de la final de la Liga española, el primero en el Palau Blaugrana, al que se presenta el cuadro de Xavi Pascual con el factor cancha a favor tras haber ganado a domicIlio el primer duelo, aunque en el segundo fue vapuleado por los pupilos de Pedro Martínez. (20.00).

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- Previa y día de medios del Draft de la NBA, que se celebra en Nueva York el martes y el miércoles.

- España. Liga Endesa. Final. Tercer partido (FOTO): Barça-Valencia Basket (18.00 GMT) (1-1).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Argentina-Austria (17.00 GMT, en Dallas), Francia-Irak (21.00 GMT, en Filadelfia), Noruega-Senegal (00.00 GMT, en Nueva Jersey), Jordania-Argelia (03.00 GMT, en San Francisco).

. Previas de los partidos del martes: Colombia-RD Congo, Portugal-Uzbekistán , Inglaterra-Ghana y Panamá-Croacia y actualidad del resto de selecciones.

- Fabio Cannavaro, un Balón de Oro para frenar a Cristiano. Por Andrea Montolivo.

- Redacción deportes. Harry Kane quiere ser el máximo artillero de su país en los mundiales y superar a Gary Lineker. Por Santiago Carbone.

- Boston. La afición escocesa, conocida popularmente como la Tartan Army, inundó durante la primera semana del Mundial las calles de Boston con cánticos, faldas tradicionales y ambiente festivo. Por Jan Téllez Asensio.

- Redacción Deportes. Maximiliano Araújo es uno de los responsables de que Uruguay se mantenga vivo en la Copa del Mundo. Por Santiago Carbone. (FOTO)

- Los Ángeles. El asfalto, las canchas de barro y tierra y los parques se han consolidado como una de las canteras más ricas, pero a menudo invisibles, del fútbol internacional. Por Mikaela Viqueira (FOTO)

- Ciudad de México. Informe sobre el creciente temor en México a que el Mundial sea una especie de "imán" para aumentar los fraudes digitales en la reventa de entradas o transacciones bancarias. (FOTO)

- La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) celebra elecciones a la presidencia tras la crisis provocada por quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Clasificación mundial de golf tras la disputa del Abierto de Estados Unidos.

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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Redacción EFE Deportes