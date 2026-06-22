Malagò llama a reformar el 'calcio': "La situación está completamente estancada"

"Objetivamente, la situación está completamente estancada. Defenderé toda mi vida la autonomía del deporte. Si no se cambia, alguien nos pondrá en la situación de tener que cambiar. El razonamiento es muy sencillo", dijo el italiano en su primera rueda de prensa tras imponerse a Giancarlo Abete en las elecciones a la presidencia.

"No ocurre en ningún otro sector que tengas un mandato prácticamente por unanimidad y, de hecho, no logres hacer nada de lo propuesto en el programa", criticó el dirigente.

Malagò dibujó las que serán sus tres "estrellas polares": "Lo primero es consolidar el equipo de la selección, que, como se ha visto, tiene personalidades bastante marcadas. Luego está el proyecto técnico. Y, por último, debemos restablecer una relación con la política, o mejor dicho, con una parte de la política".

En este sentido, mandó un mensaje directo al Gobierno italiano, recordando que la actual legislatura política expira en septiembre de 2027, mientras que su mandato al frente de la FIGC se extenderá hasta febrero de 2029. "Si el Gobierno quiere demostrar que de verdad quiere hacer algo por el fútbol, tiene incluso menos tiempo que nosotros", aseveró.

Uno de los asuntos más esperados es la designación del nuevo seleccionador de la "Azzurra", mientras los medios señalaron a Roberto Mancini como posible candidato a volver al banquillo nacional, si bien Malagò desmintió haber iniciado contactos: "No he hablado con nadie".

El nuevo presidente calificó la organización de la Eurocopa 2032, que Italia albergará junto a Turquía, como "una de las grandes prioridades" de su agenda y "un desafío dentro del desafío".

Malagò, expresidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), que dirigió durante doce años, sustituye en el cargo a Gabriele Gravina con el reto urgente de reconstruir y modernizar de forma estructural el 'calcio', sumido en una profunda crisis tras encadenar su tercera ausencia consecutiva en un Mundial.