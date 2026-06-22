Torrelavega apuntala su lateral izquierdo con el cubano Frank Cordiés

El internacional llegará procedente del Bada Huesca, donde ha crecido durante las últimas cuatro temporadas hasta convertirse en uno de los mayores productores de goles de la Liga Asobal.

A escasos días de cumplir los 26 años, Cordiés destaca por "su imponente físico cercano a los dos metros de altura, una característica que le permite ser uno de los grandes cañoneros de la liga, así como un excelente defensor", subraya el club naranja en un comunicado.

En sus cuatro campañas en el cuadro oscense ha acumulado 368 goles en liga en 106 partidos, una cifra que hubiese crecido más este año de no ser por una lesión que le ha mantenido fuera del final de año.

Además de sus cuatro años en Huesca, Cordiés ha competido tres temporadas en Ciudad Real con Balonmano Alarcos, con quien ya visitó el Vicente Trueba en División de Honor Plata.

También cuenta con un año de experiencia en el VFL Postdam alemán y otro, en su primera aventura en España, en el BM Logroño La Rioja.

"Ilusionado del proyecto que tiene el equipo, la extrema calidad de los jugadores, tener un entrenador exigente", ha afirmado Cordiés, quien ha valorado que Torrelavega "es un equipo que compite hasta el final y eso se nota, querer ir a más".

El cubano es el cuarto fichaje del Bathco BM Torrelavega para la próxima temporada junto a Saeid Barkhordari, Rangel Luan y Mikael Lopes, además de los regresos de los cedidos Diego Gándara y Pedro Berrío.