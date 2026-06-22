Wyndham Clark se sitúa octavo en el ránking tras ganar el Abierto de Estados Unidos

Clark, de 32 años y que llegó a ser el número tres del mundo en mayo de 2024, regresa al top diez, donde no estaba desde abril del pasado año, según la actualización publicada este lunes.

La lista la sigue encabezando el estadounidense Scottie Scheffler, con 16,56 puntos de media, después de quedar cuarto empatado en el tercer grande del curso, disputado en Shinnecock Hills, en Nueva York.

Scheffler no puedo completar el Grand Slam en su 30 cumpleaños, pero se reafirmó como número uno del mundo por delante del noirlandés Rory McIlroy, con 9,56 puntos, después de que no tuviera una buena actuación el fin de semana.

El estadounidense Cameron Young (7.28) es tercero, por delante de Matt Fitzpatrick, Russell Henley, Justin Rose, Tommy Fleetwodd, Clark, Colin Morikawa y Jon Rahm, quienes completan el top diez.

El colombiano Nico Echavarría sigue siendo el mejor latinoamericano, en el puesto 53, por delante del chileno Joaquín Niemann, quien salta del 80 al 61 después de su buena actuación en el Abierto de Estados Unidos, donde quedó séptimo empatado.

El argentino Emiliano Grillo, que quedó en el puesto 23 en Shinnecock Hills, pasa del 116 al 107 en el ránking.