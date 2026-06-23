2-3. España remonta a Argentina y firma su tercera victoria en la Pro Liga

Los de Max Caldas entraron peor que su rival al encuentro y, en el minuto siete, encajaron el primer tanto. Un ataque por la banda derecha forzó el primer penalti-córner, que se saldó con un tiro de Tomás Domene que Marc Recasens desvió con su stick en lo que acabó siendo el gol que inauguró el marcador en favor de Argentina.

El combinado sudamericano desaprovechó un nuevo penalti-córner tan solo un minuto después, aunque fue España quien, ya en el segundo cuarto, consiguió ver portería por medio de Chefo Basterra, que convirtió un penalti 'stroke' señalado por un empujón a Marc Reyné para empatar el choque.

Tan sólo cinco minutos más tarde, Marc Recasens hizo buena una asistencia de Pol Cabré para batir de nuevo a Tomás Santiago y colocar el 2-1 en el luminoso.

Ya en el segundo tiempo, España apuntaló su remontada cuando, en un nuevo penalti-córner, Pepe Cunill engañó al portero con su disparo para anotar el 3-1 para los 'RedSticks' y poner más tierra de por medio.

El último periodo comenzó con gol de Nicolás della Torrea los veinte segundos para recortar distancias para 'los leones'. Buscaron el empate con ímpetu los argentinos, pero el buen hacer de Luis Calzado bajo palos lo impidió, permitiendo a España sumar una nueva victoria.

El combinado español completará su participación en la Pro Liga, la competición anual que reúne a las nueve mejores selecciones, entre el 24 y el 28 de junio, cuando se medirá de nuevo a Argentina y en dos ocasiones a Alemania en Berlín.