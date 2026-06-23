Miércoles, 24 de junio de 2026

- MARRUECOS-HAITÍ. Nacido en Terrassa, goleador único en los dos partidos de Marruecos en el Mundial 2026 y camino del Bayern Múnich, Ismael Saibari quiere más ante Haití en Atlanta, sobre todo el liderato del grupo en la competencia con Brasil a la misma hora y a mil kilómetros de distancia. Por Iñaki Dufour.

- REP. CHECA-MÉXICO. México recibe este miércoles a República Checa en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, con el propósito de sumar tres puntos más en el Grupo A del Mundial 2026 y terminar por primera vez con paso perfecto en una fase de grupos del torneo. Por Gustavo Borges.

- SUIZA-CANADÁ. Canadá y Suiza se enfrentarán este miércoles en el BC Place de Vancouver en un duelo directo por el liderato del Grupo B del Mundial 2026, un partido que puede permitir por primera vez a los canadienses acceder a una ronda eliminatoria y que obliga a los helvéticos a ganar si quieren confirmar su condición de favoritos de la zona. Por Julio César Rivas.

- BOSNIA Y HERZEGOVINA-CATAR. Bosnia y Catar, ambas con un punto, afrontan en el Lumen Field de Seattle el tercer y último partido de la fase inicial con la obligación de ganar y esperar un resultado favorable en el otro duelo del Grupo B entre Canadá y Suiza, ya que un empate en ese encuentro relegaría al vencedor a la tercera plaza, a la espera por ser uno de los ocho agraciados para pasar de ronda. Por David Ramiro.

- SUDÁFRICA-COREA DEL SUR. La selección de Sudáfrica se enfrenta en el Estadio BBVA de Monterrey a la de Corea del Sur en el partido más importante de su historia porque de ganarlo se pondrá con grandes opciones de pasar por primera vez de la fase de grupos de un Mundial.

- Ciudad de México. La marea de aficionados que inundó las calles de Ciudad de México el pasado 11 de junio dejó claro que el Mundial no solo beneficia a la FIFA, los hoteles de lujo o las aerolíneas, pues la llegada de miles de hinchas se convirtió en un impulso inesperado para el comercio popular, que vio aumentar sus ventas gracias a la justa mundialista.

Nueva York. El Barclays Center de Brooklyn alberga este miércoles la segunda jornada del Draft de la NBA 2026, trascendente como la primera, puesto que de ella han surgido jugadores como Nikola Jokic, Khris Middleton o Manu Ginobili, y en la que en la que los Knicks de Nueva York tienen derecho a la primera elección (tras una operación a tres bandas con Washington, Oklahoma y Houston).

Barcelona. El Valencia Basket afronta este miércoles la primera de sus dos oportunidades de ganar la Liga Endesa por segunda vez en su historia, para lo que le basta repetir el triunfo del lunes en el Palau ante un Barça contra las cuerdas que está obligado a ganar para forzar el quinto y definitivo partido, que en el caso de ser necesario se disputaría en el Roig Arena.

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- Previa del Rally Acrópolis, octava prueba del Mundial de Rallys y que se disputa de jueves a domingo en Grecia.

- Acaba el Draft de la NBA, en Nueva York (desde las 00.00 GMT del jueves) (FOTO).

- Liga Endesa. Final. Cuarto partido (FOTO): Barça-Valencia Basket (19.00 GMT) (1-2).

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Suiza-Canadá, en Vancouver (19.00 GMT), Bosnia y Herzegovina-Catar, en Seattle (19.00 GMT), Escocia-Brasil, en Miami (22.00 GMT) , Marruecos-Haití, en Atlanta (22.00 GMT), Rep. Checa-México, en México (01.00 GMT) , Sudáfrica-Corea del Sur, en Nueva Jersey (01.00 GMT)

- Pro Liga femenina. Inglaterra-España, en Lee Valley, Londres. Pro Liga masculina: Alemania-Argentina, en Berlín.

- Previas del Gran Premio de Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. (FOTO)

- 146ª Sesión del COI en Lausana (y 25).

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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Redacción EFE Deportes