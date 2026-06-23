Robson Douglas con el desafío de batir el récord en cintas de correr

Robson realizará la corrida el 25 de julio, a partir de las 10:00, y el escenario será el Shopping Paris de Ciudad del Este.

El atleta tiene extensa trayectoria en el mundo del deporte, y sobretodo uniendo la disciplina deportiva con la solidaridad.

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El lema de esta propuesta es “Corriendo en cinta por un sueño y por nuestra comunidad” y lo hará durante 24 horas en dicho centro comercial, acompañado de atletas locales y público en general.

Para ello habrá un total de cinco cintas de correr para quienes desean apoyar al ultra atleta a cumplir su cometido.

El pasado 19 de junio fue realizado el lanzamiento de este singular evento en una rueda de prensa con empresarios locales, medios periodísticos y público en general.

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Douglas cursa la invitación a todos los atletas interesados, especialmente a corredores locales o de la región para que puedan participar con él.

El atleta tendrá todo su equipo de medicina deportiva para apoyar este desafío, compuesto por un cardiólogo, un fisioterapeuta, un nutricionista y un preparador físico.

Douglas ha realizado otras actividades con fines solidarios, como la recordada corrida de 860 kilómetros, una verdadera hazaña del atleta oriundo de Río de Janeiro, donde la finalidad fue recoger canastas básicas de alimento para destinarlas a gente de escasos recursos.

Contacto: +55 45 9128-5668