Derrotas de Andreeva y Swiatek en Bad Homburg

Exenta de la primera ronda en este torneo WTA 500 en el centro de Alemania, cerca de Fráncfort, Mirra Andreeva (5ª del mundo) cayó ante su compatriota Ekaterina Alexandrova (19ª) en dos sets, 6-3, 6-4, en octavos de final, en su torneo de regreso tras Roland Garros.

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Después de su título en el Grand Slam francés, la rusa había renunciado a competir en Berlín la semana pasada para tomarse un tiempo para descansar de cara a la temporada de hierba, con la vista puesta en Wimbledon (29 junio-12 julio).

En Bad Homburg no pudo superar a Alexandrova, de 31 años, tras una hora y 28 minutos bajo el calor. Alexandrova (#19) se enfrentará en cuartos de final a la japonesa Naomi Osaka.

Tampoco pasó de octavos Iga Swiatek, #3 del mundo, tras perder ante la estadounidense Emma Navarro (24ª), vencedora en tres sets (7-5, 2-6, 6-3) tras más de dos horas de batalla.

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El año pasado, en su camino hacia su primer título en Wimbledon, Swiatek había llegado a la final en Bad Homburg.

A primera hora de la tarde, la ucraniana Elina Svitolina, por su parte, se retiró del torneo, muy tocada físicamente tras haber sellado con mucho esfuerzo el martes por la noche su clasificación para los cuartos de final a costa de la rusa Liudmila Samsonova (3-6, 6-3, 6-2) en 2 horas y 12 minutos.