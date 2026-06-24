La Federación Internacional obsequia viaje todo incluido por el Día Mundial de Vóleibol

“De Sudamérica al Mundo” se denomina el regalo que otorgará la FIVB por el Día Mundial del Vóleibol 2026, que se celebra oficialmente el 7 de julio, consistente en un viaje todo pago a un evento que organice la entidad.

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La Confederación Sudamericana de Vóleibol (CSV) se hizo eco de esta gratificante noticia para los amantes del mundo del vóley. El evento será a elección del feliz ganador.

Para ello se convoca a los fans de este deporte, sumándose al movimiento y compartiendo sus historias, que es la manera de adjudicarse dicho premio.

La organización describe este evento como “el sorteo de Instagram más grande de su historia, y un afortunado fanático ganará un espectacular viaje de siete días, con todo incluido, al evento de la FIVB de 2026 que prefiera”.

El ganador del premio recibirá el “voucher de regalo” con todos los gastos cubiertos y a elección en uno de los siguientes eventos:

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- Las Finales de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino (VNL) 2026 en Macao, China;

- Las Finales de la Liga de Naciones de Voleibol Masculino (VNL) 2026 en Ningbo, China;

O cualquier otro evento oficial de la FIVB de voleibol o voleibol de playa de su preferencia programado para 2026 (sujeto a disponibilidad y requisitos de viaje).

Cómo participar

Para participar la FIVB invita a los aficionados a compartir su conexión personal con el deporte, siguiendo estos pasos:

Compartir tu historia: Publica un posteo abierto (público) en Instagram explicando qué significa el voleibol para ti (tus recuerdos, tu club local o tu pasión por la selección nacional).

Usar el hashtag: Es obligatorio incluir el hashtag oficial #WorldVolleyballDay en la descripción.

Seguir al movimiento: Asegúrate de seguir a las cuentas oficiales: @fivb, @volleyball.foundation y @volleyballworld.

El ganador del gran premio será seleccionado de manera aleatoria entre todas las publicaciones públicas elegibles y anunciado oficialmente el 8 de julio de 2026.

Otros datos. Para los fanáticos en Sudamérica que viven y respiran voleibol, el mensaje es directo:

Busquen sus camisetas, compartan su pasión y prepárense para la oportunidad de abordar un avión y presenciar la historia en vivo en 2026;

Para conocer la lista completa de pautas, elegibilidad y cláusulas legales, los aficionados pueden revisar los Términos y Condiciones del Sorteo de Instagram en las plataformas oficiales de Volleyball World.