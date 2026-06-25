Pelea de exhibición entre Mayweather y Zambiadis fue cancelada

El motivo de la cancelación de la pelea entre Floyd Mayweather y Mike Zambidis, marcado originalmente para el 27 de junio, es una solicitud de medida cautelar presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la empresa organizadora del evento, CSI, con el fin de impedir la exhibición contra Zambidis.

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CSI ha demandado a Mayweather por sus combates previstos contra Mike Tyson y Manny Pacquiao.

En una carta dirigida al tribunal, citada por ESPN, la abogada Melissa Glass declaró que el combate Mayweather-Zambidis no se llevará a cabo debido a la incertidumbre que rodea su celebración, ya que “ha paralizado todos los planes de promoción y transmisión del evento, así como la venta de entradas”.

Añadió que la pelea de excampeón contra Zambidis, de 45 años, ganador de 18 títulos mundiales y conocido principalmente por su trayectoria en K-1 MAX, podría reprogramarse.

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La semana pasada, CSI presentó una demanda contra Mayweather, de 49 años, para recuperar al menos 4,65 millones de dólares que, según la compañía, le pagó al boxeador a cambio de los derechos exclusivos de promoción de sus peleas planeadas contra Tyson y Pacquiao.

Mayweather se retiró del boxeo profesional en 2017 con un récord perfecto de 50 victorias y ninguna derrota, habiendo ganado prestigiosos títulos (CMB, AMB, FIB, OMB) en cinco categorías diferentes (superpluma, ligero, superligero, wélter y superwélter).

Si bien ha participado en numerosas peleas de exhibición desde entonces, la anunciada para finales de 2024 contra el excampeón de los pesados Mike Tyson nunca se concretó.

Los planes para una revancha oficial contra el ícono filipino Manny Pacquiao, anunciada por Netflix para septiembre, también están encontrando dificultades.

Mayweather ha declarado que la pelea sería solo una exhibición, mientras que Pacquiao sostiene que solo firmó un contrato para un combate oficial.