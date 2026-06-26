Boxeo: Usyk renuncia a sus tres cinturones mundiales de pesos pesados

“Deseo liberar todos los cinturones que ostento actualmente (...) Devuelvo los cinturones, pero no dejo el deporte porque todavía quiero mi último baile”, escribió el púgil Oleksandr Usyk, de 39 años.

Lea más: Dani Vallejo, con rival definido para su estreno en Wimbledon

El 24 de mayo, ante las pirámides de Giza en Egipto, Usyk estuvo cerca de la derrota ante el neerlandés Rico Verhoeven, ícono del kickboxing y casi debutante en el boxeo, pero el ucraniano pudo conseguir la victoria.

Usyk permanece invicto en 24 combates profesionales. El boxeador originario de Crimea se impuso como el rey de la categoría reina en los últimos años, llegando a derrotar a las otras tres grandes estrellas de esta época: Tyson Fury, Anthony Joshua y Daniel Dubois, cada uno en dos ocasiones.

En su cuenta de Instagram, Usyk subraya que su decisión busca también favorecer que “los chicos que están a la espera puedan boxear” .

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Da así un relevo simbólico en la jerarquía mundial del boxeo. El peso pesado francés Tony Yoka y el ruso Murat Gassiev, se enfrentan el 11 de julio y el ganador de la pelea debía ser el aspirante oficial a desafiar a Usyk en la AMB (Asociación Mundial de Boxeo).

Usyk es una auténtica leyenda en su país y concluyó su mensaje de este viernes con un expresivo “¡Gloria a Ucrania!”.

En los últimos años, el boxeador ha mostrado en repetidas ocasiones su apoyo al pueblo ucraniano, desde la invasión rusa de febrero de 2022. En el inicio de la guerra llegó a servir como voluntario en el ejército.

Sus victorias en el ring suelen estar acompañadas de mensajes entusiastas de los líderes políticos ucranianos.

Su combate memorable ante Tyson Fury el 21 de diciembre de 2024 en Riad fue celebrado especialmente por el presidente Volodimir Zelenski y por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ese último un excampeón mundial de pesos pesados de boxeo.