San José pone las cosas en su lugar, y derrota a Félix Pérez para ser finalista

Deportivo San José controló el juego desde el principio, poniendo diferencias en la primera mitad, a pesar del gran esfuerzo de los felixperences en el partido de básket.

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El marcador final a favor de San José fue de 89-80 a favor de los locales, con parciales de 24-19, 31-26, 16-18 y 18-17.

Tuvieron gran rendimiento Juniors Peralta y el americano Robin Perry quienes convirtieron mas de la mitad de las canastas albicelestes, con 24 puntos cada uno, totalizando 48 unidades en conjunto.

Del otro lado del campo, el pívot argentino Juan Abeiro convirtió excelentes 30 puntos, con 15 rebotes, para ser el jugador destacado del partido.

* Finales. La serie final por el título del Apertura se iniciaría la semana próxima, con los partidos entre Deportivo San José y Olimpia Kings.

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Los santos tienen ventaja de localía y disputarán tres partidos de local, si son necesarios mas de tres cotejos.

* Resultados del Top 4. Los resultados en estos play-offs semifinales fueron:

Deportivo San José 3 - Félix Pérez Cardozo 2

San José 90 - Félix Pérez 89 en el León Coundou

Félix Pérez 90 - San José 63 en el Efigenio González

San José 116 - Félix Pérez 72 en el León Coundou

Félix Pérez 95 - San José 92 en el Efigenio González

San José 90 - Félix Pérez 80 en el León Coundou

Los Kings barrieron con Colonias Gold la serie 3-0:

Olimpia Kings 90 - Colonias Gold 80 en las FF.AA.

Colonias Gold 60 - Olimpia Kings 75 en el Ka’a Poty

Olimpia Kings 91 - Colonias Gold 62 en las FF.AA.