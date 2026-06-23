Félix Pérez fuerza al quinto partido en la serie semifinal contra San José

El Rojo de Villa Morra sacó las uñas de nuevo en el “Efigenio González” para derrotar al Deportivo San José e igualar 2-2 la serie semifinal del Apertura de la LNB 2026.

Lea más: San José busca la final visitando a FPC

Félix Pérez se impuso por el marcador de 95-92 a San José, en un partido parejo de principio a fin.

Los parciales fueron de 21-20, 26-26, 24-23, 24-23.

Hubo gran producción del “cuaciclón” argentino Aaron Pablo, Juan Abeiro, Fabio Gauto y Juan Cruz Frontera, con 28, 24, 16 y 14 puntos, respectivamente.

Entre “santos” sobresalió el americano Robin Perry con 19 puntos, seguido por Juniors Peralta con 14.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El partido decisivo de esta serie se disputará el jueves, en territorio albiceleste, ya que la ventaja de localía la tiene San José. El juego será en el “León Coundou”, en horario a confirmar.

El finalista del otro lado de la llave es Olimpia Kings, campeón defensor, que barrió la serie 3-0 contra Colonias Gold, ganando dos partidos de local y uno en el “Ka’a Poty”, en Obligado.

La serie final por el título del Torneo Apertura de la LNB 2026 se disputará también al mejor de cinco cotejos, que se iniciarán la semana próxima.