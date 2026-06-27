Polideportivo
27 de junio de 2026 a la - 12:49

Las Queens recobran el cetro cortando la gran racha de Félix Pérez

Las Queens festejaron el campeonato en el Apertura de la Liga Femenina de básquetbol, defenestrando a las campeonas del Félix Pérez Cardozo.
Las Queens festejaron el campeonato en el Apertura de la Liga Femenina de básquetbol, defenestrando a las campeonas del Félix Pérez Cardozo.

Olimpia se impuso a Félix Pérez Cardozo este viernes, en el juego 2 de la Liga Femenina de Básquetbol, coronándose en el Apertura 2026 cortando la racha de cinco campeonatos consecutivos de las chicas de Villa Morra. Las Queens ganaron la serie 2-0, disputada al mejor de tres potenciales partidos.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Olimpia Queens volvió a lo alto del baloncesto femenino al conquistar el título del Torneo Apertura de la Liga de Básquetbol, al doblegarla por 57-53 en un gran cotejo.

El partido de ida fue también para las franjeadas, en territorio de las rojas, en Villa Morra, cuando se impusieron con categoría por 61-49.

El plantel completo de las Queens, en el primer partido de la serie final contra Félix Pérez.
El plantel completo de las Queens, en el primer partido de la serie final contra Félix Pérez.

En cuanto al segundo partido, disputado en la casa de las reinas, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, las anfitrionas empezaron y terminaron al frente.

Los parciales fueron de 16-12, 19-17, 10-12 y 12-12.

Dara Villasboa fue la goleadora franjeada con 20 puntos, seguida por la argentina Dalma Itati con 19.

En filas rojas, Agustina Marín convirtió 15 puntos, siendo la mejor en el lote de Félix Pérez, con bajo goleo en este cotejo.

El profesor César Rallo fue en coach que llevó al título a las Queens, en el torneo bastante corto, y que tuvo solo cuatro clubes participantes. Los otros dos clubes fueron Deportivo San José y Sol de América.

La dupla argentina Dalma Piri - July Fernández, colaboraron en las finales para el título de Olimpia.
La dupla argentina Dalma Piri - July Fernández, colaboraron en las finales para el título de Olimpia.

Olimpia, el mas ganador

Olimpia, así como en la rama masculina del baloncesto paraguayo, es el mas ganador en el lote femenino, alcanzando ahora su estrella número 16.

Atrás les siguen Félix Pérez Cardozo con 11 cetros, Sol de América 10, Atlético Ciudad Nueva y Guaraní 7, Cerro Porteño 6, Libertad 5, Deportivo San José, Universidad Autónoma de Asunción y Club Social Área 4 con 1 campeonato.