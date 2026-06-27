Las Queens recobran el cetro cortando la gran racha de Félix Pérez

Olimpia Queens volvió a lo alto del baloncesto femenino al conquistar el título del Torneo Apertura de la Liga de Básquetbol, al doblegarla por 57-53 en un gran cotejo.

El partido de ida fue también para las franjeadas, en territorio de las rojas, en Villa Morra, cuando se impusieron con categoría por 61-49.

En cuanto al segundo partido, disputado en la casa de las reinas, en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, las anfitrionas empezaron y terminaron al frente.

Los parciales fueron de 16-12, 19-17, 10-12 y 12-12.

Dara Villasboa fue la goleadora franjeada con 20 puntos, seguida por la argentina Dalma Itati con 19.

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En filas rojas, Agustina Marín convirtió 15 puntos, siendo la mejor en el lote de Félix Pérez, con bajo goleo en este cotejo.

El profesor César Rallo fue en coach que llevó al título a las Queens, en el torneo bastante corto, y que tuvo solo cuatro clubes participantes. Los otros dos clubes fueron Deportivo San José y Sol de América.

Olimpia, el mas ganador

Olimpia, así como en la rama masculina del baloncesto paraguayo, es el mas ganador en el lote femenino, alcanzando ahora su estrella número 16.

Atrás les siguen Félix Pérez Cardozo con 11 cetros, Sol de América 10, Atlético Ciudad Nueva y Guaraní 7, Cerro Porteño 6, Libertad 5, Deportivo San José, Universidad Autónoma de Asunción y Club Social Área 4 con 1 campeonato.